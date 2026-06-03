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Ovni no Paraná: veja o que se sabe sobre o caso

Suposto avistamento ganhou as redes sociais nos últimos dias.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Mayk Leão.
Legenda: Mayk Leão publicou vídeos de supostos Ovnis em sua propriedade.
Foto: Reprodução Redes Sociais.

O criador de conteúdo Mayk Leão viu sua rotina ser completamente transformada, nos últimos dias, após ele divulgar vídeos que mostram uma suposta aparição de Ovni (Objeto Voador Não Identificado) na região do seu sítio, na zona rural de Campo Largo, no Paraná. 

Ao longo desta terça-feira (2), Mayk abdicou de afazeres na sua propriedade e do cuidado dos cerca de 300 animais que mantém para atender a demanda de especialistas, órgãos governamentais, canais de comunicação, e curiosos em cima do caso.

O que aconteceu? 

No último domingo (31), o criador de conteúdo gravou stories no Instagram após presenciar acontecimentos estranhos no seu sítio. Ele conta que percebeu algo de diferente após o comportamento agitado dos animais, e depois passou a escutar sons estranhos vindo da vegetação

Em outro momento, Mayk passou a registrar vídeos que mostravam luzes concentradas em um ponto elevado da área de mata. 

"Gente estou muito assustado não sei o que era isso. Os sons de estalado a tarde em cima da casa e agr a noite essas luzes em um formato de prato lindíssimas acho q e a coisa mais linda que já vi. Gente por favor sem comentários odiosos eu realmente não sei o q é isso", escreveu o influenciador. 

Apesar de não ter identificado exatamente o que viu, Mayk fez um desenho do suposto objeto e muitas pessoas passaram a associar os relatos com a aparição de um Ovni na região. 

FAB se manifesta

Após a repercussão dos vídeos, a  Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou um comunicado negando que tivesse registrado qualquer anomalia no último domingo (31). 

"A FAB, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), informa que, no dia 31 de maio, nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea ou reportado por aeroportos locais com informações de objetos desconhecidos. O controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade", afirmou.

O produtor de conteúdo chegou a reagir ao posicionamento da FAB. "Os vídeos estão aí. Quem quiser acreditar, acredita, que quiser achar que é drone, acha...inclusive o dono desse drone podia aparecer", disse. 

Quem é Mayk Leão? 

O conteúdo de Mayk Leão no Instagram foca na rotina de cuidados com os animais do sítio, além de mostrar o resgate de bichos em situação de vulnerabilidade. O influenciador, que antes trabalhava como técnico de enfermagem, largou o emprego para se dedicar exclusivamente ao conteúdo digital. 

Na internet, o paranaense viralizou a primeira vez há cerca de um ano ao mostrar que um pintinho da sua propriedade havia nascido com uma marca preta acima dos olhos, lembrando uma sombrancelha. O caso gerou repercussou e ele chegou a passar no programa da Ana Maria Braga, da TV Globo, segundo o próprio relatou. 

Antes do último fim de semana, Mayk tinha cerca de 40 mil seguidores no Instagram. Após a circulação de seus vídeos, ele viu seu perfil na plataforma ultrapassar 1,4 milhão de seguidores, em números contabilizados até a manhã desta quarta-feira (3). 

Em entrevista ao g1, o influenciador disse que passou a receber muito apoio após a repercussão do caso, com pessoas relatando situações semelhantes, mas também contou que passou a receber muitos xingamentos e até ameaças

Mayk disse, ainda, que pretende registrar um boletim de ocorrência para ter um documento formal sobre o avistamento na propriedade.

"Até pela questão das luzes, para deixar isso registrado que teve um avistamento. Pela proporção que tomou e pela minha segurança, porque eu não sei, ninguém sabe o que é. Mas eu recebi milhões de mensagens de gente pedindo pra eu retirar o vídeo, que tô mexendo com gente poderosa, que eu vou sumir... Ninguém é obrigado a acreditar, mas eu acho que questionar, ir atrás, é importante. Eu sei muito bem o que eu vi", afirmou. 

 

 

 

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