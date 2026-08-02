Casa da Moeda do Brasil leva calote milionário da Argentina, diz colunista

País vizinho tem dívida de R$ 63,6 milhões e não paga primeiras parcelas.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
02 de Agosto de 2026 - 16:10
capa da noticia
Legenda: Parcelas deveriam ter sido pagas em junho e julho.
Foto: CONNIE FRANCE / AFP.

A Casa de Moneda da Argentina não pagou as duas primeiras parcelas de uma dívida de cerca de R$ 63,6 milhões com a Casa da Moeda do Brasil (CMB). As informações são do colunista do O Globo, Lauro Jardim. 

Segundo ele, o acordo foi assinado em dezembro do ano passado para encerrar um litígio envolvendo contratos, executados entre 2021 e 2023, de impressão de cédulas. 

Veja também

Imagem da notícia: Empresário e três pedreiros da mesma família morrem em soterramento durante obra no ES

Empresário e três pedreiros da mesma família morrem em soterramento durante obra no ES
Imagem da notícia: Javier Milei participa de convenção do PL ao lado de Flávio Bolsonaro e fala em ‘risco Lula’

Javier Milei participa de convenção do PL ao lado de Flávio Bolsonaro e fala em ‘risco Lula’
Imagem da notícia: 'Palhaço': ministro da Fazenda rebate presidente da Argentina e diz que Brasil está 'melhor'

'Palhaço': ministro da Fazenda rebate presidente da Argentina e diz que Brasil está 'melhor'

As primeiras parcelas da dívida de R$ 63,6 milhões deveriam ter sido pagas em junho e julho de 2026, o que, de acordo com o colunista, não ocorreu. 

Até o momento da publicação desta matéria, a CMB e a Casa de Moneda da Argentina não se pronunciaram sobre o caso. 

De acordo com o portal InfoMoney, em 2023, o governo argentino também atrasou pagamentos para a CMB relacionados a notas de pesos argentinos fabricadas no Brasil. 

Assuntos Relacionados
Instituicões e Partidos Economia

VC Repórter