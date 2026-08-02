Casa da Moeda do Brasil leva calote milionário da Argentina, diz colunista

A Casa de Moneda da Argentina não pagou as duas primeiras parcelas de uma dívida de cerca de R$ 63,6 milhões com a Casa da Moeda do Brasil (CMB). As informações são do colunista do O Globo, Lauro Jardim.
Segundo ele, o acordo foi assinado em dezembro do ano passado para encerrar um litígio envolvendo contratos, executados entre 2021 e 2023, de impressão de cédulas.
As primeiras parcelas da dívida de R$ 63,6 milhões deveriam ter sido pagas em junho e julho de 2026, o que, de acordo com o colunista, não ocorreu.
Até o momento da publicação desta matéria, a CMB e a Casa de Moneda da Argentina não se pronunciaram sobre o caso.
De acordo com o portal InfoMoney, em 2023, o governo argentino também atrasou pagamentos para a CMB relacionados a notas de pesos argentinos fabricadas no Brasil.