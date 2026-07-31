Policial civil ameaça esposa com arma e é morto pela própria filha em SP

O investigador já tinha histórico de violência doméstica, inclusive com boletim de ocorrência registrado contra ele.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
31 de Julho de 2026 - 13:31
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Legenda: Tragédia aconteceu após o homem sacar uma arma para intimidar a mulher.
Foto: Reprodução.

Um policial civil foi morto pela própria filha após ameaçar a esposa com uma arma durante uma briga, em Osasco, na Grande São Paulo. O caso ocorreu na noite da última quinta-feira (30) na residência da família.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que tragédia aconteceu quando o pai sacou um revólver para intimidar a mulher. A filha, na tentativa de tirar a arma das mãos do homem, acabou disparando um tiro, que atingiu o policial.

Ele chegou a ser socorrido e levado ao Pronto-Socorro Santo Antônio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O homem foi identificado como José Paulo Alves Lustosa, de 55 anos, investigador e agente do 2º Distrito Policial de Cotia, do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro). As informações são do portal g1.

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Histórico de violência doméstica

Conforme as investigações, o policial civil já tinha histórico de violência doméstica, havendo um boletim de ocorrência registrado anteriormente contra ele. Testemunhas afirmaram que o já enfrentava problemas no relacionamento, com discussões frequentes.

A SSP informou que mãe e filha prestaram depoimento sobre o caso e foram liberadas em seguida. Exames do Instituto Médico Legal (IML) e Instituto de Criminalística (IC) também devem ser realizados durantes as investigações.

O caso foi registrado como violência doméstica, injúria, ameaça, homicídio e legítima defesa no 5º Distrito Policial de Osasco.

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Crimes e Justiça Estados/são paulo 

VC Repórter