Idoso é vítima de 'golpe do amor' e perde mais de R$ 2 milhões no Rio Grande do Sul

Seis pessoas foram presas na Grande São Paulo, na quarta-feira (27), durante operação das polícias de São Paulo e do Rio Grande do Sul, que teve como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida no chamado "golpe do amor".

A ação investiga crimes de estelionato qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos utilizavam as redes sociais para abordar as vítimas, principalmente idosos, que eram seduzidos e convencidos a transferir dinheiro.

Uma das vítimas, um idoso do Rio Grande do Sul, teve prejuízo de aproximadamente R$ 2 milhões. Segundo o portal g1, o homem de 71 anos acreditava estar em um relacionamento virtual com uma investidora americana, que prometia vir ao Brasil para conhecê-lo pessoalmente.

Os presos foram detidos no estado de São Paulo, nas cidades de Santo André, Guarulhos, Ferraz de Vasconcellos, Osasco e na capital. Ao todo, 13 ordens judiciais foram expedidas contra o grupo, entre mandados de prisão e de busca e apreensão.

Apreensão

Ainda na operação, batizada de "Dom Quixote", foram apreendidos documentos, celulares, notebooks e cartões bancários. A Polícia Civil também realizou o bloqueio de bens e valores de contas bancárias dos criminosos.

Participaram da operação 25 policiais do Rio Grande do Sul, além de 14 policiais civis de São Paulo e quatro do Ceará. O Diário do Nordeste solicitou informações à Secretaria da Segurança cearense sobre as ações no Estado e aguarda retorno.

Os trabalhos policiais continuam para desarticular a organização criminosa.