Um homem fingiu ser piloto da companhia aérea Gol e tentou acessar, de forma inadequada, a cabine de comando de um voo da Azul no último mês de fevereiro, em um trecho que fazia a rota entre Congonhas (SP) e Porto Alegre (RS).

O caso foi registrado no dia 24 daquele mês, no voo AD-6035, mas veio a público recentemente, em esclarecimento por meio de notas das duas companhias aéreas.

Segundo relatos do caso, o pedido do homem, que era passageiro do voo, gerou um alerta entre tripulantes e autoridades. Ele estava com o uniforme de comandante da Gol, habilitação técnica (CHT) e um cordão da empresa, mas sem o crachá de identificação.

Comissárias do voo foram abordadas por ele, que tentou convencê-las a liberar o acesso à cabine, mas sem sucesso. Uma das atitudes suspeitas estava no fato de que ele havia comprado um bilhete regular, sem apresentar benefício exclusivo a pilotos de companhias aéreas, que concede bilhete gratuito, diferenciado e reservado com antecedência.

Em nota, a Azul afirmou que os comissários agiram de forma preventiva, seguindo os protocolos estabelecimentos pela empresa. "Os tripulantes limitaram seus acessos durante o voo, seguindo estritamente as normas de segurança", destacou a companhia em nota. O caso, inclusive, foi relatado imediatamente às autoridades e à Gol.

A Gol, por sua vez, conta que foi informada sobre o incidente e avaliou o caso com bastante rigor. "O comunicado interno mencionado seguiu esse protocolo e teve como objetivo alertar e orientar a equipe sobre uma situação atípica", ressaltou nota da empresa.

Não há informação sobre prisões ou medidas legais contra o homem que se passou por piloto.

Confira as notas das companhias aéreas:

Azul

"A Azul esclarece que a tripulação do voo AD6035 (Porto Alegre-Congonhas), do dia 24 de fevereiro, agiu de forma preventiva e de acordo com todos os protocolos da companhia ao perceber atitude atípica de um cliente que embarcou utilizando bilhete regular, mas se identificou como piloto. Os tripulantes limitaram seus acessos durante o voo, seguindo estritamente as normas de segurança, valor primordial para a Azul, e relatando imediatamente o ocorrido para as autoridades competentes e comunicando à congênere envolvida."

Gol

"A Gol informa que todo e qualquer evento fora da rotina operacional é rigorosamente avaliado e comunicado aos seus tripulantes como medida preventiva. O comunicado interno mencionado seguiu esse protocolo e teve como objetivo alertar e orientar a equipe sobre uma situação atípica, reforçando o compromisso da companhia com a segurança, valor número 1 da Gol."

