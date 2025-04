Antecipação do 13º de aposentados e pensionistas do INSS começa nesta quinta (24); veja calendário

O pagamento da primeira parcela do 13º salário de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é realizado a partir desta quinta-feira (24). O repasse será feito de forma escalonada, segundo o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS), com previsão de ser realizado até o dia 8 de maio.

Enquanto isso, a segunda parcela deve ser paga entre 26 de maio e 6 de junho. Da mesma forma, as datas são definidas com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) e na renda do beneficiário, enquanto quem ganha apenas o salário mínimo começa a receber antes, por exemplo.

A previsão é de que R$ 73,3 bilhões sejam injetados na economia por meio da antecipação da quantia. O decreto para a ação, inclusive, foi assinado no início deste mês pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Veja também País Lewandowski diz que aposentados e pensionistas foram 'vitimas fáceis' em esquema de fraude no INSS País Veja o que se sabe sobre caso de homem supostamente devorado por onça em Mato Grosso do Sul

Dados do INSS apontam que a maioria dos aposentados e pensionistas receberá 50% do décimo terceiro na primeira parcela. A exceção é para quem passou a receber o benefício depois de janeiro e terá o valor calculado proporcionalmente.

Veja o calendário de pagamento:

Primeira parcela (beneficiários que ganham até 1 salário mínimo)

Benefício final 1: 24 de abril

Benefício final 2: 25 de abril

Benefício final 3: 28 de abril

Benefício final 4: 29 de abril

Benefício final 5: 30 de abril

Benefício final 6: 2 de maio

Benefício final 7: 5 de maio

Benefício final 8: 6 de maio

Benefício final 9: 7 de maio

Benefício final 0: 8 de maio

Primeira parcela (beneficiários que ganham acima de 1 salário mínimo)

Benefícios finais 1 e 6: 2 de maio

Benefícios finais 2 e 7: 5 de maio

Benefícios finais 3 e 8: 6 de maio

Benefícios finais 4 e 9: 7 de maio

Benefícios finais 5 e 0: 8 de maio

O repasse da segunda parcela será realizado entre os meses de maio e junho, também seguindo o mesmo critério da antecipação, conforme o número final do benefício.

Primeira parcela (beneficiários que ganham até 1 salário mínimo)

Benefício final 1: 26 de maio

Benefício final 2: 27 de maio

Benefício final 3: 28 de maio

Benefício final 4: 29 de maio

Benefício final 5: 30 de maio

Benefício final 6: 2 de junho

Benefício final 7: 3 de junho

Benefício final 8: 4 de junho

Benefício final 9: 5 de junho

Benefício final 0: 6 de junho

Primeira parcela (beneficiários que ganham acima de 1 salário mínimo)

Benefícios finais 1 e 6: 2 de junho

Benefícios finais 2 e 7: 3 de junho

Benefícios finais 3 e 8: 4 de junho

Benefícios finais 4 e 9: 5 de junho

Benefícios finais 5 e 0: 6 de junho

Quem tem direito ao benefício?

Segundo o Ministério da Previdência, os segurados que recebem benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) também têm direito a uma parcela menor do décimo terceiro, calculada conforme a duração do benefício.

Já os segurados que recebem benefícios assistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Renda Mensal Vitalícia, não têm direito a décimo terceiro salário, confirme determinação da lei.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.