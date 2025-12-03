GM anuncia produção de Captiva no Polo Automotivo do Ceará a partir de 2026
Polo tem produção confirmada de dois SUV elétricos da Chevrolet.
A General Motors (GM) anunciou a produção de um segundo modelo de carro elétrico no Polo Automotivo do Ceará (Pace), em Horizonte. Trata-se do Chevrolet Captiva EV.
O polo foi inaugurado nesta quarta-feira (3), em evento com participação do presidente Lula. O marco do início da operação é a produção do Chevrolet Spark, também da GM, primeiro modelo confirmado do empreendimento.
Com o anúncio do Captiva, a GM reforça a parceria com o Pace para a montagem de carros eletrificados.
O investimento no polo vai ao encontro do objetivo da GM de ampliar a produção no Brasil, fortalecendo os fornecedores locais de peças, destacou Santiago Chamorro, presidente e diretor-geral da General Motors América do Sul.
O Brasil tem potencial, segundo o presidente, para se tornar o referencial de mobilidade sustentável na América Latina.
“Temos a maior transformação da indústria automotiva global. O Brasil tem minerais críticos, terras raras essenciais para a produção de baterias e tenho certeza que contaremos com sua perspicácia e visão de futuro”, disse.
PRODUÇÃO A PARTIR DE MAIO DE 2026
A produção desse segundo modelo deve iniciar em maio de 2026, segundo Danilo Serpa, presidente da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece).
Serão de 15 a 20 mil unidades do Captiva produzidas, mais que o dobro do previsto para o Spark para o próximo ano, segundo Danilo Serpa.
O polo funciona em um modelo de compartilhamento da produção. A Comexport, empresa responsável pelo Pace, adquire os direitos de produção de estrutura a linha de montagem dos veículos.
O empreendimento é estruturado no modelo multimarcas, ou seja, deve produzir modelos de diferentes montadoras. Há negociação com outras empresas em fase adiantada, ainda em sigilo.
GM TEM PRIMEIROS MODELOS CONFIRMADOS DO PACE
O Captiva elétrico foi lançado no País em novembro, importado da China, com custo de R$ 199 mil. O modelo tem 304 km de autonomia e motor de 201 cv.
O carro chega com quatro opções de cores, em homenagem a pontos turísticos brasileiros, incluindo a praia cearense de Jericoacoara. As variações são azul búzios, branco lençóis, cinza diamantina e dourado jeri.
Já o Chevrolet Spark, primeiro modelo confirmado do polo automotivo, deve chegar a 6 mil unidades produzidas o longo de 2026.
O elétrico tem proposta 'acessível' para veículos eletrificados, com custo de lançamento de R$ 159 mil. A GM tem parceria firmada com as montadoras chinesas SAIC e Wuling para esse modelo.
A fabricação no polo deve garantir agilidade e permite agregar conteúdo local, destacou Fábio Rua, vice-presidente da General Motors para a América do Sul, em entrevista ao Diário do Nordeste.
POLO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS ELETRIFICADOS
O polo automotivo funcionará no modelo multimarcas, com infraestrutura compartilhada para a produção de carros de diferentes empresas. A planta é voltada para veículos elétricos e híbridos.
A Comexport adquire os direitos de produção e estrutura a linha de montagem dos veículos. Ou seja, a produção é terceirizada pelas montadoras.
A empresa tem planos de expandir a planta, que hoje ocupa 120 mil m². Conforme novos modelos forem adicionados ao portfólio, a área fabril deve escalar, destacou Rodrigo Teixeira, vice-presidente da Comexport.