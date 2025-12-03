Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lula diz que água da Transposição do São Francisco não é para Data Center do TikTok no Ceará

Apesar da declaração, o presidente destacou que o projeto é estratégico para a economia do Estado.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
(Atualizado às 12:22)
Ceará
Vista aérea de um longo canal de concreto com água verde-azulada, atravessando uma paisagem semiárida com vegetação esparsa e estradas de terra sob um céu azul com nuvens. O canal é da Transposição do Rio São Francisco no Ceará.
Legenda: Obras entregues da Transposição do Rio São Francisco em Penaforte, no Cariri cearense.
Foto: Carlos Marlon.

Em meio aos impasses e críticas relacionados à construção do Data Center do TikTok no Ceará, o presidente Lula afirmou, nesta quarta-feira (3), que a Transposição do Rio São Francisco não tem como objetivo abastecer o equipamento, anunciado oficialmente para uma região próxima ao Complexo Industrial do Pecém.

“Eu não iria fazer a Transposição do São Francisco para fazer um data center. Estou fazendo a Transposição para resolver um problema crônico de água para beber e consumo doméstico de milhões e milhões de cearenses que precisam”, disse durante evento de entrega da Carteira Nacional Docente, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Ele ressaltou que o projeto é estratégico para a economia do Estado, mas que deve haver cobranças para que as obras sigam diretrizes ambientais corretas. 

Entretanto, na prática, em alguns anos, a água da Transposição do São Francisco vai acabar chegando o Complexo do Pecém, onde ficará o Data Center. 

“A empresa tem o compromisso, e como confio no governador (Elmano de Freitas), no Camilo (Santana, ministro da Educação) e no povo cearense pra cobrar, confio que esse Data Center vai ser um coisa extraordinária para o desenvolvimento tecnológico desse país”, ressaltou. 

Conforme o presidente, o equipamento no Ceará pode servir de exemplo para que outras estruturas possam ser montadas em diferentes regiões do país.

Veja também

teaser image
Ceará

Data Center de Caucaia deve usar 30 mil litros de água por dia e ser abastecido por poços profundos

teaser image
Negócios

Por que o Ceará se tornou um dos principais destinos para data centers das big techs?

Lula ainda fez pedidos direcionados à diretora de políticas públicas do TikTok Brasil, Mônica Guise, presente na solenidade: que o Data Center utilize água reutilizada e energia renovável e “não mexer na capacidade de consumo do povo cearense”.

O ministro Camilo Santana também complementou: “Não vai usar muita água: vai ser o primeiro data center totalmente ambientalmente correto. Vai usar energia renovável 100%, eólica e solar. A água será reutilizada em seu ciclo”.

O TikTok Brasil, em parceria com a Omnia e a Casa dos Ventos, formalizou investimento de mais de R$ 200 bilhões na construção do equipamento. 

O que é a Transposição do São Francisco?

O Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf), que detém 70% de toda a oferta de água da região Nordeste, possui 477 km e é considerado o maior empreendimento hídrico do Brasil. No Ceará, as águas chegaram em junho de 2020, na barragem de Jati, no Cariri.

O Ceará fica no Eixo Norte do Pisf.  Em dezembro de 2023, o Governo Federal e o Governo do Estado assinaram a ordem de serviço para uma de suas principais ligações: a construção do Ramal do Salgado, que vai beneficiar 4,7 milhões de pessoas em 54 cidades cearenses. Segundo o Governo do Estado, o equipamento deve ser entregue em 2027.

Outra obra complementar importante é o Cinturão das Águas (CAC), que possui uma extensão de 145,3 km, incluindo trechos de canais abertos, túneis e sifões. 

A obra está estruturada em cinco lotes e pode, no futuro, reforçar o fornecimento de água para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) — no qual também está o Complexo do Pecém onde ficará o Data Center — por meio do sistema integrado ao Eixão das Águas. 

Segundo a Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará (SRH), a previsão de entrega do CAC é junho de 2026.

A Transposição segue um Plano de Gestão Anual (PGA) que atende a demandas feitas dos Estados beneficiados (Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte) ao Governo Federal. Os pedidos de liberação variam de acordo com a situação de reservatórios destinados ao abastecimento hídrico da população. 

Obra polêmica

Desde que foi anunciado, o processo de licenciamento para a instalação do Data Center Pecém é alvo de críticas por parte de povos indígenas, comunidades tradicionais e entidades ligadas ao meio ambiente e aos direitos humanos.

Para essas entidades, o empreendimento gera impactos socioambientais significativos, como o consumo massivo de energia elétrica e água de resfriamento para manter os servidores funcionando 24 horas, sete dias por semana.

No fim de outubro, o Ministério Público Federal no Ceará (MPF-CE) solicitou perícia técnica para determinar se o licenciamento prévio já concedido pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) foi apropriado ou se deveria ter exigido um método mais rigoroso. 

Em resposta, a Casa dos Ventos, empresa responsável pelo projeto, afirmou que o empreendimento é “fundamentado em sustentabilidade e inovação” e reforça o compromisso “com a transparência e o cumprimento rigoroso de todas as etapas de licenciamento ambiental”.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Jovem negra de cabelos longos cacheados, vestindo roupa vinho e branca, discursa em púlpito no Centro de Eventos do Ceará.
Ceará

Filha de vendedor de vassouras, jovem professora abre evento com Lula no Ceará

Jéssyka dos Santos é docente da rede estadual e se descreveu como ‘filha de políticas públicas’.

Theyse Viana e Clarice Nascimento
Há 32 minutos
Vista aérea de um longo canal de concreto com água verde-azulada, atravessando uma paisagem semiárida com vegetação esparsa e estradas de terra sob um céu azul com nuvens. O canal é da Transposição do Rio São Francisco no Ceará.
Ceará

Lula diz que água da Transposição do São Francisco não é para Data Center do TikTok no Ceará

Apesar da declaração, o presidente destacou que o projeto é estratégico para a economia do Estado.

Nicolas Paulino
Há 42 minutos
Mulheres ao lado do seu food truck Gabi Lanches decorado com imagens de hambúrgueres e lanches.
Ceará

Comerciantes do entorno do Dragão do Mar serão realocados e reclamam de mudanças

Com reforma da praça Almirante Saldanha, foodtrucks serão retirados. Secretária da Cultura, Luísa Cela informou que todos continuarão trabalhando, "mas de uma forma ordenada".

Nathália Paula Braga* e Milenna Murta*
Há 1 hora
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Elmano de Freitas e Camilo Santana entregando carteira nacional do docente a um professor negro cearense.
Ceará

No Ceará, Lula entrega carteiras do docente e mais de 400 notebooks a professores

Novo documento dá acesso a benefícios culturais, comerciais e de lazer aos profissionais.

Clarice Nascimento e Theyse Viana
Há 1 hora
Ceará

Nível de instrução no CE aumenta, mas analfabetismo ainda é um dos mais altos do Brasil

Parcela de adultos que concluiu o Ensino Médio e o Ensino Superior aumentou no Estado.

Nicolas Paulino
Há 2 horas
Mão de estudante escrevendo em caderno.
Ceará

Só 1,5% das escolas privadas do Ceará tem comissão de prevenção à violência

Apenas 27 unidades possuem grupos destinados a discutir e planejar formas de proteger crianças e adolescentes.

Gabriela Custódio
03 de Dezembro de 2025
Imagem de uma carteirinha de estudante para matéria sobre prazo final para solicitar a carteira estudantil 2025 é definido pela Etufor.
Ceará

Prazo final para solicitar a carteira estudantil 2025 é definido pela Etufor

As solicitações de 1ª ou 2ª via encerram neste mês, e serviço será suspenso para atualização do sistema.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Ceará

Gasto do SUS com ‘doenças do esgoto’ no CE financiaria 3 postos de saúde

Nicolas Paulino
02 de Dezembro de 2025
Ceará

Criança superdotada terá viagem à olimpíada nos EUA paga pelo Governo do CE e Prefeitura de Baturité

O Diário do Nordeste contou a história de Augusto e uma das repercussões foi a garantia do custeio da viagem por parte das duas gestões

Thatiany Nascimento
01 de Dezembro de 2025
Vista aérea de uma vasta represa com uma barragem de terra, cercada por vegetação esparsa e paisagem semiárida.
Ceará

Ceará cria 1º plano de evacuação em caso de rompimento de açude

Ação busca preparar órgãos e população para situações de crise ou emergência.

Nicolas Paulino
01 de Dezembro de 2025
Vertedouro do açude Germinal em operação, com água descendo por uma estrutura em degraus. Em primeiro plano, há um equipamento geodésico sobre tripé, usado para monitoramento. O reservatório fica ao fundo, cercado por vegetação.
Ceará

26 barragens do CE precisam de recuperação com ‘prioridade máxima’; entenda

Monitoramento verifica padrões de segurança para reduzir a possibilidade de acidentes.

Nicolas Paulino
01 de Dezembro de 2025
Ceará

Criança superdotada do CE se classifica em olimpíada nos EUA, e família faz vaquinha para viagem

Augusto, de 8 anos de idade, é aluno da rede pública municipal da cidade de Baturité.

Thatiany Nascimento
30 de Novembro de 2025
Uma montagem de três bispos em trajes clericais (camisas e batinas pretas). O Bispo Dom Gregório, de óculos e sorrindo, está em destaque no centro. Flanqueando-o, ligeiramente desfocados, estão os bispos auxiliares Dom Antônio Carlos (esquerda) e Dom Jânison de Sá (direita), sobrepostos a um fundo com a imagem desbotada de uma catedral.
Ceará

Quem são os novos bispos auxiliares de Fortaleza nomeados pelo papa Leão XIV?

Sacerdotes têm trajetória marcada pelo trabalho com Catequese e Direito Canônico.

Redação
30 de Novembro de 2025
Quixeramobim produz maior queijo coalho do mundo com 3,3 toneladas; veja vídeo
Ceará

Quixeramobim produz maior queijo coalho do mundo com 3,3 toneladas; veja vídeo

Fabricação durou 36 horas e representa marco para a cidade do Sertão Central cearense.

Nicolas Paulino
30 de Novembro de 2025
Mulher e criança pulando sobre uma poça de água suja com lixo na beira de uma rua, mostrando desafios de infraestrutura urbana.
Ceará

‘Esgoto na porta’: por que falta de saneamento no Ceará impacta mais as mulheres

Theyse Viana
30 de Novembro de 2025
Vista do Açude de Patos, no Ceará. Um pequeno e estreito cais de concreto com corrimãos metálicos se estende sobre a água escura do açude. Ao fundo, o horizonte mostra morros cobertos por vegetação verde sob um céu azul com muitas nuvens brancas.
Ceará

Mais da metade dos açudes do CE têm volume d’água acima de 50%; veja locais

Situação era ligeiramente mais favorável em 2024, quando 66% dos reservatórios estavam com níveis confortáveis.

Clarice Nascimento
29 de Novembro de 2025
Foto de Amanda Sales com a farda do Colégio Militar, em uma cerimônia.
Ceará

Cearense de 12 anos é a melhor do Nordeste em Olimpíada Nacional e vira 'menina destaque do País'

Amanda Sales, aluna do Colégio da Polícia Militar, vai representar o Nordeste durante solenidade em Brasília.

Maria Clarice Sousa* e Ana Alice Freire*
29 de Novembro de 2025
Ceará

Feira do Curió movimenta economia e preserva memória de Fortaleza

Criada pelos moradores, a iniciativa gera trabalho e fortalece vínculos comunitários

Agência de Conteúdo DN
29 de Novembro de 2025
Ceará

Unifor oferece vivência acadêmica no exterior a alunos de graduação

Programa de Intercâmbio Acadêmico e da Dupla Titulação proporciona aos estudantes contato com outras culturas e idiomas.

Agência de Conteúdo DN
29 de Novembro de 2025
Foto da orla de Fortaleza com banhistas.
Ceará

Fortaleza tem 28 pontos próprios para banho de mar neste fim de semana; confira a lista

No Interior do Ceará, há 33 pontos próprios para banho.

Redação
28 de Novembro de 2025