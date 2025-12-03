Lula diz que água da Transposição do São Francisco não é para Data Center do TikTok no Ceará

Em meio aos impasses e críticas relacionados à construção do Data Center do TikTok no Ceará, o presidente Lula afirmou, nesta quarta-feira (3), que a Transposição do Rio São Francisco não tem como objetivo abastecer o equipamento, anunciado oficialmente para uma região próxima ao Complexo Industrial do Pecém.

“Eu não iria fazer a Transposição do São Francisco para fazer um data center. Estou fazendo a Transposição para resolver um problema crônico de água para beber e consumo doméstico de milhões e milhões de cearenses que precisam”, disse durante evento de entrega da Carteira Nacional Docente, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Ele ressaltou que o projeto é estratégico para a economia do Estado, mas que deve haver cobranças para que as obras sigam diretrizes ambientais corretas.

Entretanto, na prática, em alguns anos, a água da Transposição do São Francisco vai acabar chegando o Complexo do Pecém, onde ficará o Data Center.

“A empresa tem o compromisso, e como confio no governador (Elmano de Freitas), no Camilo (Santana, ministro da Educação) e no povo cearense pra cobrar, confio que esse Data Center vai ser um coisa extraordinária para o desenvolvimento tecnológico desse país”, ressaltou.

Conforme o presidente, o equipamento no Ceará pode servir de exemplo para que outras estruturas possam ser montadas em diferentes regiões do país.

Veja também Ceará Data Center de Caucaia deve usar 30 mil litros de água por dia e ser abastecido por poços profundos Negócios Por que o Ceará se tornou um dos principais destinos para data centers das big techs?

Lula ainda fez pedidos direcionados à diretora de políticas públicas do TikTok Brasil, Mônica Guise, presente na solenidade: que o Data Center utilize água reutilizada e energia renovável e “não mexer na capacidade de consumo do povo cearense”.

O ministro Camilo Santana também complementou: “Não vai usar muita água: vai ser o primeiro data center totalmente ambientalmente correto. Vai usar energia renovável 100%, eólica e solar. A água será reutilizada em seu ciclo”.

O TikTok Brasil, em parceria com a Omnia e a Casa dos Ventos, formalizou investimento de mais de R$ 200 bilhões na construção do equipamento.

O que é a Transposição do São Francisco?

O Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf), que detém 70% de toda a oferta de água da região Nordeste, possui 477 km e é considerado o maior empreendimento hídrico do Brasil. No Ceará, as águas chegaram em junho de 2020, na barragem de Jati, no Cariri.

O Ceará fica no Eixo Norte do Pisf. Em dezembro de 2023, o Governo Federal e o Governo do Estado assinaram a ordem de serviço para uma de suas principais ligações: a construção do Ramal do Salgado, que vai beneficiar 4,7 milhões de pessoas em 54 cidades cearenses. Segundo o Governo do Estado, o equipamento deve ser entregue em 2027.

Outra obra complementar importante é o Cinturão das Águas (CAC), que possui uma extensão de 145,3 km, incluindo trechos de canais abertos, túneis e sifões.

A obra está estruturada em cinco lotes e pode, no futuro, reforçar o fornecimento de água para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) — no qual também está o Complexo do Pecém onde ficará o Data Center — por meio do sistema integrado ao Eixão das Águas.

Segundo a Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará (SRH), a previsão de entrega do CAC é junho de 2026.

A Transposição segue um Plano de Gestão Anual (PGA) que atende a demandas feitas dos Estados beneficiados (Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte) ao Governo Federal. Os pedidos de liberação variam de acordo com a situação de reservatórios destinados ao abastecimento hídrico da população.

Obra polêmica

Desde que foi anunciado, o processo de licenciamento para a instalação do Data Center Pecém é alvo de críticas por parte de povos indígenas, comunidades tradicionais e entidades ligadas ao meio ambiente e aos direitos humanos.

Para essas entidades, o empreendimento gera impactos socioambientais significativos, como o consumo massivo de energia elétrica e água de resfriamento para manter os servidores funcionando 24 horas, sete dias por semana.

No fim de outubro, o Ministério Público Federal no Ceará (MPF-CE) solicitou perícia técnica para determinar se o licenciamento prévio já concedido pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) foi apropriado ou se deveria ter exigido um método mais rigoroso.

Em resposta, a Casa dos Ventos, empresa responsável pelo projeto, afirmou que o empreendimento é “fundamentado em sustentabilidade e inovação” e reforça o compromisso “com a transparência e o cumprimento rigoroso de todas as etapas de licenciamento ambiental”.