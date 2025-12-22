Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Todo o Ceará recebe aviso de chuvas intensas, mas 22 cidades têm maior 'perigo'; veja locais

Fenômeno sobre a Bahia também traz influências sobre outros Estados do Nordeste.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
(Atualizado às 11:15)
Ceará
Paisagem de um lago ou rio com céu dramaticamente nublado, vegetação verde em primeiro plano e construções distantes na margem.
Legenda: Céu deve permanecer de nublado a parcialmente nublado, segundo a Funceme.
Foto: Helene Santos.

Todo o Estado do Ceará está coberto por um aviso de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), publicado nesta segunda-feira (22) e válido até as 10h da próxima terça (23). Contudo, 22 cidades ficam sob "perigo", segundo maior grau de severidade do órgão.

Nesses locais, a chuva pode ficar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 km/h a 100 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

No Ceará, podem ser atingidos municípios dos Sertões e da região Noroeste.

Mapa de alertas meteorológicos para a região Nordeste do Brasil, indicando áreas de risco severo (laranja) e risco moderado (amarelo).
Legenda: Áreas em laranja podem receber chuvas mais intensas que as demais.
Foto: Inmet.

Para essas localidades, o Inmet recomenda:

  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Os outros 162 municípios ficam no aviso de "perigo potencial", identificado pela cor amarela, com chuva podendo variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos também podem ser intensos e chegar entre 40 km/h e 60 km/h.

Veja também

teaser image
Ceará

Réplica de apartamento e sala sensorial: veja Espaço Girassol para autistas que abrirá em Fortaleza

teaser image
Ceará

CREF define protocolos após mortes súbitas em academias de Fortaleza

Ação de fenômeno traz chuvas

O céu deve variar de nublado a parcialmente nublado em grande parte do Ceará, nesta segunda. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), à tarde, as precipitações mais expressivas devem se concentrar na porção noroeste do Estado, com intensidade variando de fraca a moderada.

Durante a noite, as chuvas tendem a retornar no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns, porém com fraca intensidade. Devido à maior nebulosidade e à instabilidade, espera-se redução das temperaturas, favorecendo o conforto térmico em grande parte do estado.

Para terça-feira (23), o órgão prevê redução da nebulosidade. Ainda assim, podem ocorrer chuvas isoladas, principalmente no sul e em algumas áreas da faixa litorânea durante a madrugada, e na porção noroeste durante a tarde. 

As chuvas nesses dias ocorrem em função de áreas de instabilidade associadas à atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), com centro localizado sobre o Estado da Bahia. A borda desse sistema favorece a formação de nebulosidade e a ocorrência de precipitações sobre o território cearense.

Veja a lista de cidades em perigo:

  1. Aiuaba
  2. Ararendá
  3. Arneiroz
  4. Boa Viagem
  5. Catarina
  6. Crateús
  7. Croatá
  8. Guaraciaba do Norte
  9. Independência
  10. Ipaporanga
  11. Ipueiras
  12. Mombaça
  13. Monsenhor Tabosa
  14. Nova Russas
  15. Novo Oriente
  16. Parambu
  17. Pedra Branca
  18. Poranga
  19. Quiterianópolis
  20. Saboeiro
  21. Tamboril
  22. Tauá

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Paisagem de um lago ou rio com céu dramaticamente nublado, vegetação verde em primeiro plano e construções distantes na margem.
Ceará

Todo o Ceará recebe aviso de chuvas intensas, mas 22 cidades têm maior 'perigo'; veja locais

Fenômeno sobre a Bahia também traz influências sobre outros Estados do Nordeste.

Nicolas Paulino
Há 15 minutos
Ceará

Prefeitura inaugura 2º Espaço Girassol para autistas em Fortaleza; veja onde e como será atendimento

Segundo a primeira-dama, Fortaleza trabalha na reorganização da fila de espera por diagnóstico, que hoje reúne cerca de 40 mil pessoas.

Clarice Nascimento e Thatiany Nascimento
Há 24 minutos
Imagem mostra flagrante de homem despejando lixo em local irregular em Fortaleza.
Ceará

Fortaleza vai usar IA para identificar e multar quem jogar lixo em locais proibidos

Sistema de câmeras com reconhecimento facial e de veículos deve ser implementado em 2026.

Theyse Viana
22 de Dezembro de 2025
Foto da Defesa Civil do Ceará.
Ceará

Defesa Civil alerta para risco de chuvas intensas até segunda-feira (22)

Órgão divulgou informativo com base em dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Redação
21 de Dezembro de 2025
Vídeo: aluna de escola no CE pede, em cartinha de Natal, porta-retrato com foto da mãe que morreu
Ceará

Vídeo: aluna de escola no CE pede, em cartinha de Natal, porta-retrato com foto da mãe que morreu

A estudante se emocionou ao receber o presente.

Redação
21 de Dezembro de 2025
Menina focada em colorir um papel com lápis, com um pote de lápis de cor ao lado, em um ambiente escolar.
Ceará

Com mais de 7 mil à espera de vaga em creche, Fortaleza quer zerar fila em 2026

Carência de espaço para crianças de até 3 anos de idade é recorrente na capital.

Theyse Viana
21 de Dezembro de 2025
Ceará

Por que escolas indígenas do Ceará ficarão fora da universalização do tempo integral em 2026

Thatiany Nascimento
20 de Dezembro de 2025
Ambiente terapêutico com balanços, estruturas suspensas e colchonetes coloridos.
Ceará

Réplica de apartamento e sala sensorial: veja Espaço Girassol para autistas que abrirá em Fortaleza

O Diário do Nordeste teve acesso à unidade, que terá atendimento gratuito com musicoterapia, psicólogos e fisioterapeutas, dentre outros.

Gabriela Custódio
20 de Dezembro de 2025
Via urbana alagada com chuvas.
Ceará

14 cidades do Ceará devem ter chuvas intensas neste sábado; veja quais

Aviso emitido pelo Inmet abrange regiões em todo o País.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Imagem da Colação de Grau da Universidade de Fortaleza.
Ceará

Unifor celebra Colação de Grau de 1.757 concludentes do semestre 2025.2

A solenidade, ocorrida nesta sexta-feira, reuniu concludentes de 42 cursos de graduação e 16 de pós-graduação da universidade.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Homem de boné branco e camiseta regata preta levantando halteres na academia, visto de costas, com foco nos ombros e braços.
Ceará

CREF define protocolos após mortes súbitas em academias de Fortaleza

Orientações para profissionais vão de questionários prévios de saúde ao uso de desfibriladores.

Nicolas Paulino
19 de Dezembro de 2025
Ceará

Qual o futuro do ensino noturno no Ceará com a universalização do tempo integral

Thatiany Nascimento
19 de Dezembro de 2025
Canteiro de grama sintética na Praça do Ferreira, em Fortaleza, com uma placa de concreto no primeiro plano, emoldurado por longos bancos de madeira em uma praça movimentada. Edifícios históricos e vegetação urbana são visíveis ao longe, sob a luz do sol.
Ceará

Após críticas, Evandro diz que vai retirar grama sintética da Praça do Ferreira

Vegetação natural é apontada como forma de amenizar temperatura no local.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
19 de Dezembro de 2025
Imagem mostra rua de bairro em Fortaleza, com casas e carros estacionados. Uma mulher caminha na rua.
Ceará

Fortaleza terá três novos túneis e viadutos em 2026; veja bairros

Obras previstas pela prefeitura devem somar R$ 150 milhões.

Theyse Viana
19 de Dezembro de 2025
Trem de carga e carro colidem no bairro Vila União, em Fortaleza
Ceará

Trem de carga e carro colidem no bairro Vila União, em Fortaleza

O acidente aconteceu durante a noite em uma extensão da linha férrea com a rua Almirante Rufino.

Milenna Murta*
19 de Dezembro de 2025
Grupo de jovens do Grupo Vocal UFC, atração no Natal dos Sonhos, em Sobral.
Ceará

Natal dos Sonhos realiza concerto gratuito com coral e orquestra em Sobral

Evento acontece no dia 20 de dezembro e reforça tradição natalina na cidade

Agência de Conteúdo DN
19 de Dezembro de 2025
Feira Mulher em Foco leva empreendedorismo feminino a polos de lazer de Fortaleza.
Ceará

Feira Mulher em Foco leva empreendedorismo feminino a polos de lazer de Fortaleza

A programação começou no Conjunto Ceará e segue para os bairros São Gerardo e Dionísio Torres

Agência de Conteúdo DN
19 de Dezembro de 2025
Profissional de saúde preparando uma dose de vacina contra a gripe, com o frasco e a seringa em destaque para aplicação.
Ceará

Gripe K: saiba onde se vacinar contra a influenza em Fortaleza

Veja quem pode e em quais locais encontrar o imunizante na Capital cearense.

Carol Melo
18 de Dezembro de 2025
Bombeiro cearense de camisa vermelha usando mangueira para combater um foco de fumaça ou pequeno incêndio em área gramada, com palmeiras ao fundo.
Ceará

Ceará teve novembro com mais focos de calor em 20 anos; veja locais

Dos 184 municípios do estado, 161 apresentaram ocorrências.

Nicolas Paulino
18 de Dezembro de 2025
Ceará

Obras e fechamento de turmas: como o CE atua para ter tempo integral em 100% do ensino médio em 2026

Thatiany Nascimento e Maria Clarice Sousa*
18 de Dezembro de 2025