Todo o Ceará recebe aviso de chuvas intensas, mas 22 cidades têm maior 'perigo'; veja locais

Todo o Estado do Ceará está coberto por um aviso de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), publicado nesta segunda-feira (22) e válido até as 10h da próxima terça (23). Contudo, 22 cidades ficam sob "perigo", segundo maior grau de severidade do órgão.

Nesses locais, a chuva pode ficar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 km/h a 100 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

No Ceará, podem ser atingidos municípios dos Sertões e da região Noroeste.

Legenda: Áreas em laranja podem receber chuvas mais intensas que as demais. Foto: Inmet.

Para essas localidades, o Inmet recomenda:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Os outros 162 municípios ficam no aviso de "perigo potencial", identificado pela cor amarela, com chuva podendo variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos também podem ser intensos e chegar entre 40 km/h e 60 km/h.

Ação de fenômeno traz chuvas

O céu deve variar de nublado a parcialmente nublado em grande parte do Ceará, nesta segunda. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), à tarde, as precipitações mais expressivas devem se concentrar na porção noroeste do Estado, com intensidade variando de fraca a moderada.

Durante a noite, as chuvas tendem a retornar no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns, porém com fraca intensidade. Devido à maior nebulosidade e à instabilidade, espera-se redução das temperaturas, favorecendo o conforto térmico em grande parte do estado.

Para terça-feira (23), o órgão prevê redução da nebulosidade. Ainda assim, podem ocorrer chuvas isoladas, principalmente no sul e em algumas áreas da faixa litorânea durante a madrugada, e na porção noroeste durante a tarde.

As chuvas nesses dias ocorrem em função de áreas de instabilidade associadas à atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), com centro localizado sobre o Estado da Bahia. A borda desse sistema favorece a formação de nebulosidade e a ocorrência de precipitações sobre o território cearense.

Veja a lista de cidades em perigo: