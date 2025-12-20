Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Réplica de apartamento e sala sensorial: veja Espaço Girassol para autistas que abrirá em Fortaleza

O Diário do Nordeste teve acesso à unidade, que terá atendimento gratuito com musicoterapia, psicólogos e fisioterapeutas, dentre outros.

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
(Atualizado às 09:44)
Ceará
Ambiente terapêutico com balanços, estruturas suspensas e colchonetes coloridos.
Legenda: Sala de integração sensorial.
Foto: Ismael Soares

Na próxima segunda-feira (22), a Prefeitura de Fortaleza vai inaugurar o segundo Espaço Girassol, equipamento especializado público e gratuito onde serão acompanhadas crianças e adolescentes, de 3 a 17 anos, com diagnóstico de neurodivergência. A unidade vai funcionar na Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele, no Passaré, e a previsão é de que ela possa atender cerca de 400 crianças e realizar, em média, 7 mil atendimentos por mês.

O Diário do Nordeste visitou o equipamento, na tarde dessa sexta-feira (19), onde teve acesso às instalações e a informações sobre o funcionamento do local. Ao todo, a unidade conta com 24 salas, incluindo ambientes de reabilitação para pessoas com deficiência.

Nesta etapa, o Espaço Girassol tem como foco o atendimento a crianças e adolescentes neurodivergentes, especialmente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), devido à alta demanda registrada na rede municipal de saúde. Ainda assim, o espaço mantém atendimento a pessoas com deficiência visual, auditiva e motora.

Coordenadora do Espaço Girassol, Sáskya Vaz explica que os atendimentos podem ocorrer de forma individual ou em grupo, dependendo das necessidades terapêuticas e do nível de suporte. “Existem crianças que precisam desenvolver mais as habilidades sociais, que estão no espectro autista, mas são nível de suporte 1, por exemplo. Então, conseguimos trabalhar em grupo”, afirma.

Veja também

teaser image
Ceará

Veja como acessar plataforma de atendimento remoto para pais e cuidadores de crianças autistas

teaser image
Ceará

De TDAH a autismo: saiba os riscos da onda de autodiagnósticos e quais os sinais de cada transtorno

Por entender que os familiares desses pacientes precisam de apoio, o Espaço Girassol também desenvolve trabalhos, individuais e coletivos, voltados para esses responsáveis — na maioria das vezes, as mães, ressalta a coordenadora.

“A prioridade desse trabalho em grupo é a autoestima dessas mulheres, que muitas vezes são abandonadas, principalmente quando descobrem o laudo da criança. Muitas são mães-solo, deixam de trabalhar para cuidar dos filhos”, explica.

“A maioria delas deixa o trabalho, então, de repente, querem trabalhar de uma forma mais autónoma, porque não têm com quem deixar a criança. A gente vem fazendo uma articulação com todas as secretarias para que possamos trazer demandas para melhorar a vida dessas mulheres, como a SDE (Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico), para ver cursos de capacitação”, exemplifica a coordenadora.

Fachada do Espaço Girassol com identificação do SUS e do Ministério da Saúde.
Legenda: A nova unidade funciona na Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele, no Passaré.
Foto: Ismael Soares

O Espaço Girassol atende crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. A metodologia utilizada prevê reavaliações a cada seis meses, para que a equipe analise a evolução de cada paciente. A partir disso, eles podem receber alta de alguma terapia quando os objetivos são alcançados.

Após a alta — por exemplo, quando o paciente completa 18 anos — o trabalho não se encerra: há articulação com outras secretarias, como Esporte e Cultura, para garantir a continuidade do desenvolvimento. “Não podemos deixar que essa criança ou esse adolescente, mesmo que tenha alta, fique solto. Precisa ter um encaminhamento”, afirma.

Conheça mais detalhes sobre o Espaço Girassol - Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele.

Totem do Espaço Girassol em frente à unidade, em área arborizada.
Legenda: O primeiro Espaço Girassol de Fortaleza foi inaugurado em setembro, no bairro Bonsucesso.
Foto: Ismael Soares

Sala de integração sensorial

Lúdica e repleta de estímulos visuais, a sala de integração sensorial reúne diversos equipamentos voltados para trabalhar habilidades físicas, cognitivas e sensoriais, como equilíbrio e coordenação motora. O espaço conta com atuação de terapeutas ocupacionais, que podem trabalhar de forma integrada com outros profissionais, como fonoaudiólogos e educadores físicos.

As atividades são planejadas de forma individualizada, respeitando o perfil da criança, e os equipamentos oferecem múltiplos usos. “Aí vai da criatividade do terapeuta. Tudo que o terapeuta ocupacional traz do seu conhecimento, da sua área (de atuação), ele trabalha aqui dentro”, afirma Sáskya Vaz.

Sala com sofá, cama, guarda-roupas e almofadas, simulando um apartamento.
Legenda: Atividades de vida diária.
Foto: Ismael Soares

Atividades de vida diária

A sala de atividades de vida diária é como se fosse um pequeno apartamento, com cama, pia, varal, vassoura e rodo. O objetivo é desenvolver a autonomia de crianças e adolescentes. “(Esse é) um fator primordial para a vida social dessa pessoa que vai se tornar um adulto e precisa arrumar uma cama, lavar uma roupa”, explica a coordenadora. 

As atividades também podem ser realizadas em grupo ou individualmente, dependendo da necessidade de cada paciente. “Nesse espaço, a criança também vem com a família. Normalmente, o terapeuta conversa com a família para saber como é o dia a dia em casa, para poder ensinar aqui. Vai do no plano terapêutico deles”, afirma Sáskya Vaz.

Espaço com almofadas e decoração musical para estimulação sensorial.
Legenda: Sala de musicoterapia.
Foto: Ismael Soares

Musicoterapia: a música como ferramenta terapêutica

No Espaço Girassol, a música e os instrumentos musicais viram aliados para o processo terapêutico dos jovens atendidos. O foco não é ensinar a tocar instrumentos, mas utilizá-los como estímulo para o desenvolvimento da comunicação, da sensibilidade e da interação.

Em crianças não verbais, por exemplo, a coordenadora explica que a música é usada para estimular vocalizações. A atuação do musicoterapeuta também ocorre de forma integrada com outros profissionais — e, segundo Sáskya Vaz, os resultados têm sido positivos, especialmente no desenvolvimento da fala.

Sala com balanço terapêutico, almofadas grandes e piso emborrachado.
Legenda: Sala de psicologia.
Foto: Ismael Soares

Terapias individuais e reabilitação

O Espaço Girassol também conta com salas de terapia individual, com atendimentos de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, serviço social, psicopedagogia e nutrição, entre outras áreas. Apesar de ter como foco as crianças com TEA e outras neurodivergências, a unidade da Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele conta com o Centro Especializado em Reabilitação (CER) para deficiência visual e auditiva.

Sala de fisioterapia com brinquedos suspensos e piscina de bolinhas.
Legenda: Sala de fisioterapia.
Foto: Ismael Soares

Como conseguir atendimento no Espaço Girassol

Para conseguir atendimento em um Espaço Girassol, o primeiro passo é buscar o posto de saúde. A partir desse primeiro atendimento, o profissional encaminha o paciente para o Centro de Diagnóstico Espaço Girassol. Localizado no bairro Edson Queiroz, o equipamento é focado em identificar transtornos do desenvolvimento e condições de sofrimento psíquico em meninos e meninas de 0 a 17 anos.

Na unidade, o paciente passa por uma equipe formada por neuropediatra, psiquiatras, pediatra e outros especialistas, além de profissionais como fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. O objetivo é garantir diagnósticos mais precisos. Desde setembro de 2025, segundo a coordenadora, mais de mil atendimentos já foram realizados, com emissão de novos laudos e encaminhamentos adequados para cada caso.

Serviço

Espaço Girassol de Fortaleza- Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele

Endereço: Av. Juscelino Kubischeck, 5495 (Passaré)

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Ceará

Por que escolas indígenas do Ceará ficarão fora da universalização do tempo integral em 2026

Thatiany Nascimento
Há 43 minutos
Ambiente terapêutico com balanços, estruturas suspensas e colchonetes coloridos.
Ceará

Réplica de apartamento e sala sensorial: veja Espaço Girassol para autistas que abrirá em Fortaleza

O Diário do Nordeste teve acesso à unidade, que terá atendimento gratuito com musicoterapia, psicólogos e fisioterapeutas, dentre outros.

Gabriela Custódio
Há 1 hora
Via urbana alagada com chuvas.
Ceará

14 cidades do Ceará devem ter chuvas intensas neste sábado; veja quais

Aviso emitido pelo Inmet abrange regiões em todo o País.

Redação
Há 2 horas
Imagem da Colação de Grau da Universidade de Fortaleza.
Ceará

Unifor celebra Colação de Grau de 1.757 concludentes do semestre 2025.2

A solenidade, ocorrida nesta sexta-feira, reuniu concludentes de 42 cursos de graduação e 16 de pós-graduação da universidade.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Homem de boné branco e camiseta regata preta levantando halteres na academia, visto de costas, com foco nos ombros e braços.
Ceará

CREF define protocolos após mortes súbitas em academias de Fortaleza

Orientações para profissionais vão de questionários prévios de saúde ao uso de desfibriladores.

Nicolas Paulino
19 de Dezembro de 2025
Ceará

Qual o futuro do ensino noturno no Ceará com a universalização do tempo integral

Thatiany Nascimento
19 de Dezembro de 2025
Canteiro de grama sintética na Praça do Ferreira, em Fortaleza, com uma placa de concreto no primeiro plano, emoldurado por longos bancos de madeira em uma praça movimentada. Edifícios históricos e vegetação urbana são visíveis ao longe, sob a luz do sol.
Ceará

Após críticas, Evandro diz que vai retirar grama sintética da Praça do Ferreira

Vegetação natural é apontada como forma de amenizar temperatura no local.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
19 de Dezembro de 2025
Imagem mostra rua de bairro em Fortaleza, com casas e carros estacionados. Uma mulher caminha na rua.
Ceará

Fortaleza terá três novos túneis e viadutos em 2026; veja bairros

Obras previstas pela prefeitura devem somar R$ 150 milhões.

Theyse Viana
19 de Dezembro de 2025
Trem de carga e carro colidem no bairro Vila União, em Fortaleza
Ceará

Trem de carga e carro colidem no bairro Vila União, em Fortaleza

O acidente aconteceu durante a noite em uma extensão da linha férrea com a rua Almirante Rufino.

Milenna Murta*
19 de Dezembro de 2025
Grupo de jovens do Grupo Vocal UFC, atração no Natal dos Sonhos, em Sobral.
Ceará

Natal dos Sonhos realiza concerto gratuito com coral e orquestra em Sobral

Evento acontece no dia 20 de dezembro e reforça tradição natalina na cidade

Agência de Conteúdo DN
19 de Dezembro de 2025
Feira Mulher em Foco leva empreendedorismo feminino a polos de lazer de Fortaleza.
Ceará

Feira Mulher em Foco leva empreendedorismo feminino a polos de lazer de Fortaleza

A programação começou no Conjunto Ceará e segue para os bairros São Gerardo e Dionísio Torres

Agência de Conteúdo DN
19 de Dezembro de 2025
Profissional de saúde preparando uma dose de vacina contra a gripe, com o frasco e a seringa em destaque para aplicação.
Ceará

Gripe K: saiba onde se vacinar contra a influenza em Fortaleza

Veja quem pode e em quais locais encontrar o imunizante na Capital cearense.

Carol Melo
18 de Dezembro de 2025
Bombeiro cearense de camisa vermelha usando mangueira para combater um foco de fumaça ou pequeno incêndio em área gramada, com palmeiras ao fundo.
Ceará

Ceará teve novembro com mais focos de calor em 20 anos; veja locais

Dos 184 municípios do estado, 161 apresentaram ocorrências.

Nicolas Paulino
18 de Dezembro de 2025
Ceará

Obras e fechamento de turmas: como o CE atua para ter tempo integral em 100% do ensino médio em 2026

Thatiany Nascimento e Maria Clarice Sousa*
18 de Dezembro de 2025
Imagem de pessoas prestando auxílio para matéria sobre morte em academia.
Ceará

Aluna tem mal súbito durante treino e morre em academia no bairro Papicu, em Fortaleza

Vítima chegou a receber atendimento do Samu.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Mãos enluvadas servindo um prato com arroz, feijão, macarrão e frango cozido em uma marmita descartável.
Ceará

Três projetos do Ceará recebem prêmio nacional por combate à fome

Políticas públicas do Estado e de dois municípios se destacaram no Prêmio Brasil Fome.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Imagem do véu de noiva do açude Orós, uma grande quantidade de água jorrando.
Ceará

Quais foram os fatos históricos que aconteceram em 2025?

Ano foi marcado por incêndio,

Apresentadora e repórter choram ao noticiar caso de violência contra mulher no Ceará
Ceará

Apresentadora e repórter choram ao noticiar caso de violência contra mulher no Ceará

Vítima sofreu golpes de martelo no rosto.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Vista aérea do Colégio das Doroteias em Fortaleza, com sua arquitetura neoclássica branca em destaque no primeiro plano e a densa malha urbana da cidade ao fundo durante o pôr do sol.
Ceará

Há 20 anos, Colégio das Irmãs Dorotéias fechava em Fortaleza; relembre história

Escola era conhecida por educar moças de classe média da Capital por muitos anos

Pessoa segurando uma caixa de papelão cheia de alimentos básicos, incluindo óleo, enlatados e macarrão, ilustrando doação de alimentos.
Ceará

TRT7 faz campanha solidária de Natal; saiba como ajudar

Arrecadação de doações segue até esta sexta-feira (19).

Redação
17 de Dezembro de 2025