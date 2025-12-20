Réplica de apartamento e sala sensorial: veja Espaço Girassol para autistas que abrirá em Fortaleza
O Diário do Nordeste teve acesso à unidade, que terá atendimento gratuito com musicoterapia, psicólogos e fisioterapeutas, dentre outros.
Na próxima segunda-feira (22), a Prefeitura de Fortaleza vai inaugurar o segundo Espaço Girassol, equipamento especializado público e gratuito onde serão acompanhadas crianças e adolescentes, de 3 a 17 anos, com diagnóstico de neurodivergência. A unidade vai funcionar na Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele, no Passaré, e a previsão é de que ela possa atender cerca de 400 crianças e realizar, em média, 7 mil atendimentos por mês.
O Diário do Nordeste visitou o equipamento, na tarde dessa sexta-feira (19), onde teve acesso às instalações e a informações sobre o funcionamento do local. Ao todo, a unidade conta com 24 salas, incluindo ambientes de reabilitação para pessoas com deficiência.
Nesta etapa, o Espaço Girassol tem como foco o atendimento a crianças e adolescentes neurodivergentes, especialmente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), devido à alta demanda registrada na rede municipal de saúde. Ainda assim, o espaço mantém atendimento a pessoas com deficiência visual, auditiva e motora.
Coordenadora do Espaço Girassol, Sáskya Vaz explica que os atendimentos podem ocorrer de forma individual ou em grupo, dependendo das necessidades terapêuticas e do nível de suporte. “Existem crianças que precisam desenvolver mais as habilidades sociais, que estão no espectro autista, mas são nível de suporte 1, por exemplo. Então, conseguimos trabalhar em grupo”, afirma.
Por entender que os familiares desses pacientes precisam de apoio, o Espaço Girassol também desenvolve trabalhos, individuais e coletivos, voltados para esses responsáveis — na maioria das vezes, as mães, ressalta a coordenadora.
“A prioridade desse trabalho em grupo é a autoestima dessas mulheres, que muitas vezes são abandonadas, principalmente quando descobrem o laudo da criança. Muitas são mães-solo, deixam de trabalhar para cuidar dos filhos”, explica.
“A maioria delas deixa o trabalho, então, de repente, querem trabalhar de uma forma mais autónoma, porque não têm com quem deixar a criança. A gente vem fazendo uma articulação com todas as secretarias para que possamos trazer demandas para melhorar a vida dessas mulheres, como a SDE (Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico), para ver cursos de capacitação”, exemplifica a coordenadora.
O Espaço Girassol atende crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. A metodologia utilizada prevê reavaliações a cada seis meses, para que a equipe analise a evolução de cada paciente. A partir disso, eles podem receber alta de alguma terapia quando os objetivos são alcançados.
Após a alta — por exemplo, quando o paciente completa 18 anos — o trabalho não se encerra: há articulação com outras secretarias, como Esporte e Cultura, para garantir a continuidade do desenvolvimento. “Não podemos deixar que essa criança ou esse adolescente, mesmo que tenha alta, fique solto. Precisa ter um encaminhamento”, afirma.
Conheça mais detalhes sobre o Espaço Girassol - Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele.
Sala de integração sensorial
Lúdica e repleta de estímulos visuais, a sala de integração sensorial reúne diversos equipamentos voltados para trabalhar habilidades físicas, cognitivas e sensoriais, como equilíbrio e coordenação motora. O espaço conta com atuação de terapeutas ocupacionais, que podem trabalhar de forma integrada com outros profissionais, como fonoaudiólogos e educadores físicos.
As atividades são planejadas de forma individualizada, respeitando o perfil da criança, e os equipamentos oferecem múltiplos usos. “Aí vai da criatividade do terapeuta. Tudo que o terapeuta ocupacional traz do seu conhecimento, da sua área (de atuação), ele trabalha aqui dentro”, afirma Sáskya Vaz.
Atividades de vida diária
A sala de atividades de vida diária é como se fosse um pequeno apartamento, com cama, pia, varal, vassoura e rodo. O objetivo é desenvolver a autonomia de crianças e adolescentes. “(Esse é) um fator primordial para a vida social dessa pessoa que vai se tornar um adulto e precisa arrumar uma cama, lavar uma roupa”, explica a coordenadora.
As atividades também podem ser realizadas em grupo ou individualmente, dependendo da necessidade de cada paciente. “Nesse espaço, a criança também vem com a família. Normalmente, o terapeuta conversa com a família para saber como é o dia a dia em casa, para poder ensinar aqui. Vai do no plano terapêutico deles”, afirma Sáskya Vaz.
Musicoterapia: a música como ferramenta terapêutica
No Espaço Girassol, a música e os instrumentos musicais viram aliados para o processo terapêutico dos jovens atendidos. O foco não é ensinar a tocar instrumentos, mas utilizá-los como estímulo para o desenvolvimento da comunicação, da sensibilidade e da interação.
Em crianças não verbais, por exemplo, a coordenadora explica que a música é usada para estimular vocalizações. A atuação do musicoterapeuta também ocorre de forma integrada com outros profissionais — e, segundo Sáskya Vaz, os resultados têm sido positivos, especialmente no desenvolvimento da fala.
Terapias individuais e reabilitação
O Espaço Girassol também conta com salas de terapia individual, com atendimentos de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, serviço social, psicopedagogia e nutrição, entre outras áreas. Apesar de ter como foco as crianças com TEA e outras neurodivergências, a unidade da Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele conta com o Centro Especializado em Reabilitação (CER) para deficiência visual e auditiva.
Como conseguir atendimento no Espaço Girassol
Para conseguir atendimento em um Espaço Girassol, o primeiro passo é buscar o posto de saúde. A partir desse primeiro atendimento, o profissional encaminha o paciente para o Centro de Diagnóstico Espaço Girassol. Localizado no bairro Edson Queiroz, o equipamento é focado em identificar transtornos do desenvolvimento e condições de sofrimento psíquico em meninos e meninas de 0 a 17 anos.
Na unidade, o paciente passa por uma equipe formada por neuropediatra, psiquiatras, pediatra e outros especialistas, além de profissionais como fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. O objetivo é garantir diagnósticos mais precisos. Desde setembro de 2025, segundo a coordenadora, mais de mil atendimentos já foram realizados, com emissão de novos laudos e encaminhamentos adequados para cada caso.
Serviço
Espaço Girassol de Fortaleza- Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele
Endereço: Av. Juscelino Kubischeck, 5495 (Passaré)