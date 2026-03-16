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Mais conforto no dentista: sedação ajuda pessoas autistas e pacientes com medo do tratamento

Cirurgião-dentista Igor Pontes destaca benefícios da prática e como beneficia diferentes públicos

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Igor Pontes atende na clínica Personnalité Reabilitação Oral.
Foto: divulgação

Fundamental para a manutenção da saúde, a ida ao dentista pode ser uma experiência tranquila para alguns, enquanto para outros pode ser um momento de dificuldade. Pacientes que possuem um alto nível de fobia, por exemplo, acabam por sofrer com uma ansiedade constante tanto antes, quanto durante os procedimentos.

Entre pessoas autistas, pode haver maior sensibilidade a estímulos comuns do consultório odontológico e, em alguns casos, mais estresse ou medo durante o atendimento, o que pode dificultar a realização do procedimento.

Nesse cenário, a sedação dos pacientes entra como aliada para ajudar em casos de diferentes complexidades. De acordo com o cirurgião-dentista Igor Pontes, habilitado em sedação, o paciente dorme durante todo o procedimento, evitando estresses ou situações incômodas.

“A sedação dura o tempo que for necessário para fazer o procedimento. Em crianças, limitamos a 2 horas de procedimento, e em adultos, entre 3 e 4 horas.”

Prática reduz número de sessões

Segundo Igor Pontes, um dos fatores que leva a prática a não ser tão difundida é a falta de profissionais capacitados para realizar a sedação fora do ambiente hospitalar, com domínio do manejo farmacológico.

Legenda: A prática pode ser realizada em todas as faixas etárias
Foto: divulgação

“É um tipo de atendimento que demanda longo tempo de estudo para fazer corretamente, o que limita a quantidade de dentistas habilitados”, complementa.

Um dos benefícios da sedação é a diminuição da quantidade de sessões necessárias para realizar os procedimentos. Ou seja, em muitos casos, basta uma sessão para que todas as demandas sejam atendidas, reduzindo o desconforto do paciente, além da necessidade de deslocamento.

"A sedação não é apenas sobre o sono; é sobre dignidade. É permitir que uma criança com autismo ou um adulto com fobia extrema receba o tratamento de que precisa sem o estresse que muitas vezes agrava sua condição," destaca o cirurgião, que é pioneiro na implementação destes protocolos em sua clínica em Fortaleza.

Prática pode ser utilizada por todos os públicos

Atendendo na clínica Personnalité Reabilitação Oral, Igor Pontes relata que a recepção dos pacientes e familiares vem sendo bastante positiva, com relatos de pessoas que já estavam buscando há anos por essa modalidade de atendimento.

Legenda: A sedação permite que os pacientes não fiquem com medo durante os procedimentos
Foto: divulgação

Segundo o profissional, o perfil de pacientes que procuram o serviço é variado: de todas as faixas etárias, com destaque para adultos com fobia de dentista ou que não conseguem ser atendidos sem ânsia de vômito, além de pessoas autistas, com Síndrome de Down ou paralisia cerebral.

Serviço
Nome: Igor Pontes
CRO-Ce- 4622
Instagram: @dr_igor_pontes
Clínica: Personnalité Reabilitação Oral
Localização: Av. 13 de maio, 1116, Sl 706. Fortaleza, Ce
E-mail: ivpontes@gmail.com
Telefone: (85) 98757-1621

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