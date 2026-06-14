Bolo de Santo Antônio é arrematado por R$ 50,5 mil em Quixeramobim

Um bolo em homenagem a Santo Antônio foi leiloado e arrematado por R$ 50.500,00 na noite da última sexta-feira (12), em Quixeramobim, no Interior do Ceará. O evento faz parte dos festejos do padroeiro da cidade, cujo dia é celebrado anualmente em 13 de junho.

O leilão do bolo, que já é tradição no município cearense, é organizado pela paróquia de Santo Antônio, com o objetivo de arrecadar fundos para as obras sociais da casa.

O lance vencedor foi do empresário local conhecido como "Baixinho do Parque", proprietário de um parque de diversões, e marcou recorde de valor já pago no evento. No ano passado, o bolo de Santo Antônio havia sido arrematado por R$ 50 mil.

O prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta (PT), também esteve presente na festa e divulgou a conquista em suas redes sociais.

Divisão do bolo

Após a conquista, o bolo - com capacidade para servir cerca de 800 pessoas - foi repartido e distribuído para a população na manhã desse sábado (14).

"Que cada pedaço do bolo de Santo Antônio leve consigo prosperidade, felicidade e muitas bênçãos. E como diz o velho ditado, Santo Antônio sempre traz boas coisas para quem cultiva a fé e a esperança. Que o bem se multiplique em cada lar", escreveu nas redes sociais o perfil do Parque Estrela, administrado por Baixinho.