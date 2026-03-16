Enchente com forte correnteza assusta frequentadores de balneário em Caucaia

Uma enchente com forte correnteza inundou ao menos dois balneários no distrito de Tucunduba, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. O fenômeno, conhecido como cabeça d'água, aconteceu neste domingo (15) e assustou frequentadores devido à grande quantidade de água e à força da correnteza.

Nas imagens, é possível ver pessoas fugindo da água e se segurando em grades e árvores. Em nota, a Prefeitura de Caucaia informou que não houve feridos graves:

"Cinco pessoas foram picadas por abelhas durante a ocorrência e encaminhadas ao Hospital Municipal Abelardo Gadelha, mas já receberam alta."

A Defesa Civil atendeu a ocorrência e constatou que os danos foram apenas materiais. Ainda em nota, a prefeitura municipal reforçou o alerta:

"Cachoeiras e rios não são locais seguros em dias de chuva devido à correnteza. Pedimos à população que evite áreas de risco e redobre a atenção em períodos de instabilidade climática."