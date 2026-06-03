Copa do Mundo 2026 reacende tradição de ruas verde e amarelo em Fortaleza, mas há regras
A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania orienta que pinturas não interfiram na sinalização viária.
É tradição: basta se aproximar uma Copa do Mundo que as ruas de Fortaleza — como de muitas outras cidades ao redor do País — se colorem de verde e amarelo, revelando a ansiedade de diferentes comunidades pela taça dourada que consagra o campeão do maior torneio de futebol que existe.
Embora falte pouco mais de uma semana para a primeira partida da seleção brasileira, já pode-se encontrar ruas, travessas e quadras inteiras da cidade pintadas à mão com as cores da bandeira nacional. Mas, você sabe se pode fazer alterações desse tipo em via pública?
Embora a prática atravesse gerações, ela não é consenso entre as cidades brasileiras. Há administrações que permitem as pinturas, como no caso da Capital cearense, mas outras que proíbem expressamente, como Florianópolis (SC), que alega a necessidade de preservação da sinalização viária e garantia da segurança no trânsito.
A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza orienta, por sua vez, a adoção de medidas específicas para garantir a segurança e preservar a sinalização.
A Copa do Mundo 2026 começa no próximo dia 11 de junho, mas o Brasil só entra em campo no dia 13, contra a seleção do Marrocos.
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Quais são as regras para pintura de ruas para a Copa do Mundo em Fortaleza?
Bandeirinhas, adereços e placas comemorativas, por exemplo, não podem comprometer a visibilidade de semáforos e placas de sinalização vertical. Da mesma forma, pinturas decorativas não podem ser feitas sobre a sinalização viária horizontal, a exemplo de faixas de pedestres, faixas de retenção para motociclistas, linhas divisórias de fluxo, marcações de limites de velocidades e ciclofaixas.
Também não é permitido pintar postes semafóricos ou placas de trânsito.
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Ruas não podem ser interditadas sem autorização prévia
Além disso, a AMC também não permite que as pessoas interditem as ruas para executar a pintura. Caso a interdição seja necessária, é preciso solicitar autorização prévia à autarquia e à secretaria regional, para que sejam pensados bloqueios temporários e analisadas outras medidas operacionais necessárias.
Ainda que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não seja específico sobre pinturas para a Copa do Mundo, é preciso estar atento à legislação, principalmente porque ela proíbe toda intervenção que possa deixar motoristas confusos ou comprometer a segurança da circulação.