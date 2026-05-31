Brasil goleia o Panamá por 6 a 2 no último jogo em casa antes da Copa do Mundo

Foi o ultimo duelo da Seleção em solo nacional antes do Mundial

Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 20:30)
Legenda: Brasil goleia o Panamá em amistoso pré-Copa.
Foto: Mauro Pimentel/AFP

O Brasil fez a festa da torcida e goleou o Panamá por 6 a 2. As seleções se enfrentaram neste domingo (31), no Maracanã. Foi o último jogo da Seleção nacional em casa, antes da Copa do Mundo. Mais de 72 mil pessoas lotaram o estádio do Rio de Janeiro. Vini Jr, Casemiro, Rayan, Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos balançaram as redes para ao grupo liderado por Carlo Ancelotti, que aproveitou a partida para fazer muitos testes. Murillo e Harvey descontaram para os adversários. 

A Seleção volta a campo no sábado (6), quando enfrenta o Egito no último amistoso pré-Copa do Mundo. O duelo será às 19h (de Brasília). O duelo será no Estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, EUA.

O Brasil integra o Grupo C da Copa do Mundo junto com Marrocos, Escócia e Haiti. A seleção estreia diante dos Marroquinos no dia 13 de junho. O duelo será às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, já nos Estados Unidos.

O apito do árbitro mal soou e o Brasil abriu o placar. Com um minuto de jogo, Vini Junior balançou as redes do Maracanã. Após erro na saída de bola do Panamá, Casemiro ficou com  bola. O camisa 7 aproveitou a sobra, avançou até a área e deixou o dele. 

O jogador do Real Madrid teve nova chance em jogada de Bruno Guimarães. Vini chutou rasteiro, mas viu Mosquera defender. O Brasil seguiu pressionando no ataque. A primeira chance do Panamá veio com Waterman, que viu Alisson fazer a defesa. A equipe empatou aos 13 minutos, com Murillo em cobrança de falta.

Os panamenhos chegaram novamente com chute de fora da área de Fidel Escobar, mas o goleiro brasileiro fez a defesa. Pela Canarinho, Vini Jr aproveitou erro adversário e ficou com a bola. Ele acionou Raphinha, que finalizou e por pouco não ampliou a vantagem brasileira. 

O Panamá teve outra boa oportunidade com Ismael Diaz, que foi interceptada por Alisson. Na reta final do primeiro tempo, Casemiro deixou o dele e deixou o time de Ancelotti novamente com vantagem no placar. Assim, o duelo foi para o intervalo em 2 a 1 para os anfitriões.

Para o segundo tempo, Ancelotti mudou os 10 jogadores. O terceiro gol do Brasil não demorou. Veio aos sete minutos, dos pés do jovem Rayan. Pouco depois, foi a vez de Lucas Paquetá deixar o dele. O camisa 20 aproveitou corta luz de Douglas Santos e chutou forte para fazer o 4 a 1.

Aos 16 minutos, Igor Thiago sofreu falta de Mosquera, na área, e a arbitragem marcou penalidade. O próprio atacante cobrou e converteu para fazer o 5 a 1. A seleção panamenha fez diversas mudanças para buscar uma reação, mas não deu. 

Aos 35 minutos, veio mais um dos donos da casa. E foi um golaço. Paquetá lançou a bola direto na área para Danilo Santos. O camisa 18 dominou, deixou o marcador no chão e fez o sexto do Brasil. Pouco depois, Harvey ainda descontou para os visitantes, mas não conseguiu reverter o placar diante dos 70 mil torcedores no Maracanã, que viram a grande vitória brasileira. 

