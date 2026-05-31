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João Fonseca vence Casper Ruud e avança às quartas de final de Roland Garros

Brasileiro de 19 anos superou o adversário norueguês com 3 sets a 1

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
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Legenda: João Fonseca, tenista brasileiro.
Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

João Fonseca fez história mais uma vez e está nas quartas de final de Roland Garros. Depois de superar Novak Djokovic, o brasileiro de 19 anos enfrentou Casper Ruud neste domingo (31), no saibro de Paris. O jovem superou o adversário por 3  sets a 1 (parciais de 7/5, 7/6, 5/7 e 6/2). 

Fonseca, que é 28º no ranking da ATP, avançou pela primeira vez às quartas do Aberto da França. O jogo ocorreu na quadra Philippe-Chartrier e durou 3 horas e 55 minutos. Em duelo equilibrado, o jovem tenista superou o norueguês, 15º no ranking.

Na próxima fase, João Fonseca vai enfrentar Jakub Mensik. O tcheco, que é número 26 do mundo, superou o russo Andrew Rublev, número 11. Caso o brasileiro avance às semifinais, pode encarar Alexander Zverev, vice-líder do ranking mundial. 

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