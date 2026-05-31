Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Carpini lamenta derrota do Fortaleza fora de casa e cita desgaste físico do elenco

Tricolor foi superado pelo Athletic por 1 a 0

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 14:36)
Jogada

Thiago Carpini lamentou a derrota do Fortaleza diante do Athletic-MG e citou o desgaste físico do grupo. As equipes se enfrentaram neste sábado (30), pela Série B do Brasileiro. Já foram 35 jogos do Tricolor na temporada. 

Apesar do resultado adverso, o treinador também reforçou a importância de alguns objetivos alcançados, como a final do Nordestão.

Assuntos Relacionados
goleiro

Jogada

Ceará tem retornos de Richard e Wendel Silva contra o Operário-PR; veja boletim médico

Outros cinco atletas seguem em tratamento

Redação Há 5 minutos
video

Jogada

Carpini lamenta derrota do Fortaleza fora de casa e cita desgaste físico do elenco

Tricolor foi superado pelo Athletic por 1 a 0

Redação Há 1 hora
Neymar será o camisa 10, mesmo sendo reserva

Jogada

CBF define números de jogadores da seleção na Copa; Neymar será o 10

A numeração dos 26 jogadores da equipe foi anunciada neste sábado (30)

Redação 31 de Maio de 2026
Palmeiras

Jogada

Palmeiras x Chapecoense na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes duelam neste domingo, 31 de maio

Redação 31 de Maio de 2026
Cruzeiro e Fluminense

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (31)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 31 de maio de 2026

Liuê Góis 31 de Maio de 2026
Atleta da Seleção Brasileira comemoram gol

Jogada

Brasil x Panamá: veja onde assistir, horário e escalações

O confronto é preparatório para a Copa do Mundo de 2026

Redação 31 de Maio de 2026