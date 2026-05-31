Carpini lamenta derrota do Fortaleza fora de casa e cita desgaste físico do elenco

Thiago Carpini lamentou a derrota do Fortaleza diante do Athletic-MG e citou o desgaste físico do grupo. As equipes se enfrentaram neste sábado (30), pela Série B do Brasileiro. Já foram 35 jogos do Tricolor na temporada.

Apesar do resultado adverso, o treinador também reforçou a importância de alguns objetivos alcançados, como a final do Nordestão.