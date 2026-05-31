Carpini lamenta derrota do Fortaleza fora de casa e cita desgaste físico do elenco
Tricolor foi superado pelo Athletic por 1 a 0
Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 14:36)
Thiago Carpini lamentou a derrota do Fortaleza diante do Athletic-MG e citou o desgaste físico do grupo. As equipes se enfrentaram neste sábado (30), pela Série B do Brasileiro. Já foram 35 jogos do Tricolor na temporada.
Apesar do resultado adverso, o treinador também reforçou a importância de alguns objetivos alcançados, como a final do Nordestão.
Assuntos Relacionados