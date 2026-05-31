Quem é a namorada do tenista brasileiro João Fonseca?

A histórica vitória do tenista carioca João Fonseca, de 19 anos, sobre o sérvio Novak Djokovic, 39 anos, nas quadras de Roland Garros despertou a curiosidade do público sobre a vida pessoal do atleta.

Após a partida épica de mais de quatro horas realizada na última sexta-feira, 29 de maio, em Paris, fãs do "fenômeno" brasileiro passaram a buscar informações sobre a namorada do jovem prodígio: a estudante e modelo Manu Noronha.

Perfil e Carreira

Manu Noronha, de 20 anos, também é carioca e equilibra a rotina acadêmica com a carreira nas passarelas. Atualmente, ela cursa Marketing na Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro. Paralelamente aos estudos, Manu consolidou-se como modelo profissional, estrelando campanhas para grifes conhecidas no universo fashion, como Maria Filó, Oh Boy e Zinzane.

Veja também Jogada Ceará tem retornos de Richard e Wendel Silva contra o Operário-PR; veja boletim médico Jogada João Fonseca faz história e vence Djokovic em Roland Garros

História do Casal

O relacionamento entre João e Manu começou ainda na adolescência, quando ambos estudavam na Escola Americana do Rio de Janeiro, uma das instituições mais tradicionais do país.

Enquanto Manu seguiu a trajetória acadêmica e passou uma temporada no exterior, João optou por focar integralmente nas quadras durante o ensino médio, concluindo seus estudos por meio de uma instituição internacional à distância.

Apesar do sucesso de João Fonseca, o casal opta por manter o namoro fora dos holofotes. Manu mantém um perfil considerado 'low profile' nas redes sociais, com pouco mais de 8 mil seguidores, onde evita compartilhar fotos constantes da vida a dois. Contudo, o romance é frequentemente confirmado por meio de interações públicas. O tenista costuma deixar elogios como "lindaa!" e "muito gata!" nas postagens da namorada.

A vitória contra Djokovic, que garantiu a vaga de João nas oitavas de final do Grand Slam francês, provocou uma "invasão" de torcedores nas redes sociais de Manu. Entre as diversas mensagens deixadas pelos fãs, destacam-se comentários bem-humorados como "Jogamos muito hoje", "Parabéns!" e "Eitaaaa mas o nosso menino passa bem".