Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (31)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 31 de maio de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Cruzeiro e Fluminense em disputa durante o Brasileirão 2025
Foto: Lucas Merçon / Fluminense

A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (31) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (31)

AMISTOSO INTERNACIONAL

  • 7h25 | Japão x Islândia | Sportv
  • 10h | Suíça x Jordânia | Disney+
  • 12h30 | Polônia x Ucrânia | Sportv
  • 15h45 | Alemanha x Finlândia | Disney+
  • 16h30 | Estados Unidos x Senegal | Disney+
  • 18h30 | Brasil x Panamá | Globo, ge tv e Sportv

CAMPEONATO BRASILEIRO

  • 11h | RB Bragantino x Internacional | Premiere
  • 16h | Palmeiras x Chapecoense | Prime Video
  • 16h | Vasco x Atlético-MG | Premiere
  • 20h30 | Remo x São Paulo | Premiere
  • 20h30 | Cruzeiro x Fluminense | Record, CazéTV e Premiere

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

  • 11h | Londrina x Vila Nova | Disney+
  • 11h | São Bernardo x Novorizontino | ge tv e Premiere
  • 16h | Ceará x Operário-PR | SportyNet, Xsports e Disney+
  • 20h30 | Cuiabá x CRB | Disney+
Assuntos Relacionados
Palmeiras

Jogada

Palmeiras x Chapecoense na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes duelam neste domingo, 31 de maio

Redação Há 2 horas
Cruzeiro e Fluminense

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (31)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 31 de maio de 2026

Liuê Góis Há 2 horas
Atleta da Seleção Brasileira comemoram gol

Jogada

Brasil x Panamá: veja onde assistir, horário e escalações

O confronto é preparatório para a Copa do Mundo de 2026

Redação 31 de Maio de 2026
Richard em ação pelo Ceará

Jogada

Ceará x Operário-PR na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

A partida é válida pela 11ª rodada da competição nacional

Redação 31 de Maio de 2026
fwfwefwe

Jogada

Série D: Iguatu empata, Maracanã vence e liderança do Grupo A6 fica para a última rodada

Equipes entraram em campo pela 9ª rodada

Liuê Góis 30 de Maio de 2026
ldahdihiosv

Jogada

Floresta aproveita mando de campo e vence Confiança pela Série C

Lobo bate o Dragão por 1 a 0, chega aos 15 pontos e sobe provisoriamente para a quinta colocação

Liuê Góis 30 de Maio de 2026