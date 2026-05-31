Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (31)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 31 de maio de 2026
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (31) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, DOMINGO (31)
AMISTOSO INTERNACIONAL
- 7h25 | Japão x Islândia | Sportv
- 10h | Suíça x Jordânia | Disney+
- 12h30 | Polônia x Ucrânia | Sportv
- 15h45 | Alemanha x Finlândia | Disney+
- 16h30 | Estados Unidos x Senegal | Disney+
- 18h30 | Brasil x Panamá | Globo, ge tv e Sportv
CAMPEONATO BRASILEIRO
- 11h | RB Bragantino x Internacional | Premiere
- 16h | Palmeiras x Chapecoense | Prime Video
- 16h | Vasco x Atlético-MG | Premiere
- 20h30 | Remo x São Paulo | Premiere
- 20h30 | Cruzeiro x Fluminense | Record, CazéTV e Premiere
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
- 11h | Londrina x Vila Nova | Disney+
- 11h | São Bernardo x Novorizontino | ge tv e Premiere
- 16h | Ceará x Operário-PR | SportyNet, Xsports e Disney+
- 20h30 | Cuiabá x CRB | Disney+
