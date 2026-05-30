Torcida do Icasa invade o gramado da Arena Romeirão para comemorar acesso à elite cearense
O Icasa conquistou o acesso à Série A do Campeonato Cearense ao vencer o Crateús por 3 a 0
Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 20:26)
A torcida do Icasa invadiu o gramado da Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, para comemorar o acesso à Série A do Campeonato Cearense, neste sábado (30), após vitória por 3 a 0 sobre o Crateús, pelas semifinais da Série B local.
Como o placar do primeiro jogo foi empate em 0 a 0, o Icasa garantiu assim o retorno à elite estadual. A equipe havia sido rebaixada em 2022.
Agora, o Icasa busca o quarto título da 2ª divisão cearense. O adversário será Itapipoca ou Crato, que definem a segunda vaga neste domingo, no estádio Perilão, em Itapipoca.
Assuntos Relacionados