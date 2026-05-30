Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Torcida do Icasa invade o gramado da Arena Romeirão para comemorar acesso à elite cearense

O Icasa conquistou o acesso à Série A do Campeonato Cearense ao vencer o Crateús por 3 a 0

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 20:26)
Jogada

A torcida do Icasa invadiu o gramado da Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, para comemorar o acesso à Série A do Campeonato Cearense, neste sábado (30), após vitória por 3 a 0 sobre o Crateús, pelas semifinais da Série B local.

Como o placar do primeiro jogo foi empate em 0 a 0, o Icasa garantiu assim o retorno à elite estadual. A equipe havia sido rebaixada em 2022.

Agora, o Icasa busca o quarto título da 2ª divisão cearense. O adversário será Itapipoca ou Crato, que definem a segunda vaga neste domingo, no estádio Perilão, em Itapipoca.

Assuntos Relacionados
Icasa

Jogada

Torcida do Icasa invade o gramado da Arena Romeirão para comemorar acesso à elite cearense

O Icasa conquistou o acesso à Série A do Campeonato Cearense ao vencer o Crateús por 3 a 0

Redação Há 15 minutos
icasa

Jogada

Icasa vence Crateús e está de volta à elite do futebol cearense

Verdão do Cariri faz 3 a 0 no Romeirão e garante retorno à Série A após quatro temporadas

Liuê Góis Há 1 hora
Campeão da Liga dos Campeões e do Mundial Interclubes na última temporada, o PSG terá nova oportunidade de dobradinha no fim do ano

Jogada

PSG vence o Arsenal nos pênaltis e é bicampeão da Champions League

O PSG venceu o Arsenal por 4 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação

Redação 30 de Maio de 2026
Ancelotti

Jogada

Ancelotti brinca com o português de jornalista japonesa que cobre a Seleção

A entrevista coletiva deste sábado reservou um momento bem-humorado entre o treinador italiano e correspondente

Redação 30 de Maio de 2026
Ancelotti

Jogada

Ancelotti garante permanência de Neymar na seleção que disputará a Copa do Mundo

O técnico Carlo Ancelotti acredita que o jogador estará disponível para o primeiro ou segundo jogo

Redação 30 de Maio de 2026
arena romeirão

Jogada

Semifinais da Série B do Cearense: Icasa, Crateús, Itapipoca e Crato lutam por acesso

Equipes se enfrentam no Estádio Perilão

Crisneive Silveira 30 de Maio de 2026