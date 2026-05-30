Ancelotti garante permanência de Neymar na seleção que disputará a Copa do Mundo
O técnico Carlo Ancelotti acredita que o jogador estará disponível para o primeiro ou segundo jogo
O técnico Carlo Ancelotti cravou a permanência de Neymar na seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista coletiva na manhã deste sábado (30), o treinador manifestou a expectativa de contar com o jogador na partida de estreia, contra Marrocos, no dia 13 de junho, ou no segundo jogo, contra Haiti, no dia 19.
"Antes da convocação recebemos um comunicado do Santos que dizia que o jogador tinha um pequeno edema. E deixamos o Santos manejar o assunto até o dia 27. O jogador foi convocado porque para a comissão deveria ser convocado. No dia 27, a CBF toma responsabilidade pelo problema do Neymar", detalhou Ancelotti, que segue otimista.
"Pensamos que ele vai se recuperar o mais rápido possível. Está trabalhando bem, animado. Ele vai ser recuperar rápido. Ele vai estar conosco e vai estar disponível", adiantou o treinador.
Neymar foi diagnosticado, nessa semana, com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. A recuperação estimada é de duas a três semanas.
Ausente em amistoso deste domingo
A seleção brasileira disputará neste domingo (31), contra o Panamá, no Maracanã, no Rio de Janeiro, o último amistoso antes da viagem para os Estados Unidos, marcada para esta segunda-feira (1).
Além de Neymar, serão ausência os três jogadores que disputam a final da Liga dos Campeões da Europa neste sábado: o zagueiro Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, e o zagueiro Marquinhos, do PSG.
"Não vamos trocar ninguém. Os jogadores escolhidos são estes 26, e estes 26 vão jogar a Copa do Mundo. Por má sorte, Neymar teve esse pequeno problema que não permite trabalhar com o grupo, mas ele está muito bem em nível individual", confirmou Ancelotti.