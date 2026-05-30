Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ancelotti garante permanência de Neymar na seleção que disputará a Copa do Mundo

O técnico Carlo Ancelotti acredita que o jogador estará disponível para o primeiro ou segundo jogo

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 11:11)
Jogada

O técnico Carlo Ancelotti cravou a permanência de Neymar na seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista coletiva na manhã deste sábado (30), o treinador manifestou a expectativa de contar com o jogador na partida de estreia, contra Marrocos, no dia 13 de junho, ou no segundo jogo, contra Haiti, no dia 19.

"Antes da convocação recebemos um comunicado do Santos que dizia que o jogador tinha um pequeno edema. E deixamos o Santos manejar o assunto até o dia 27. O jogador foi convocado porque para a comissão deveria ser convocado. No dia 27, a CBF toma responsabilidade pelo problema do Neymar", detalhou Ancelotti, que segue otimista.

"Pensamos que ele vai se recuperar o mais rápido possível. Está trabalhando bem, animado. Ele vai ser recuperar rápido. Ele vai estar conosco e vai estar disponível", adiantou o treinador.

Neymar foi diagnosticado, nessa semana, com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. A recuperação estimada é de duas a três semanas.

Ausente em amistoso deste domingo

A seleção brasileira disputará neste domingo (31), contra o Panamá, no Maracanã, no Rio de Janeiro, o último amistoso antes da viagem para os Estados Unidos, marcada para esta segunda-feira (1).

Além de Neymar, serão ausência os três jogadores que disputam a final da Liga dos Campeões da Europa neste sábado: o zagueiro Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, e o zagueiro Marquinhos, do PSG.

"Não vamos trocar ninguém. Os jogadores escolhidos são estes 26, e estes 26 vão jogar a Copa do Mundo. Por má sorte, Neymar teve esse pequeno problema que não permite trabalhar com o grupo, mas ele está muito bem em nível individual", confirmou Ancelotti.

Assuntos Relacionados
Ancelotti

Jogada

Ancelotti brinca com o português de jornalista japonesa que cobre a Seleção

A entrevista coletiva deste sábado reservou um momento bem-humorado entre o treinador italiano e correspondente

Redação Há 1 hora
Ancelotti

Jogada

Ancelotti garante permanência de Neymar na seleção que disputará a Copa do Mundo

O técnico Carlo Ancelotti acredita que o jogador estará disponível para o primeiro ou segundo jogo

Redação Há 2 horas
arena romeirão

Jogada

Semifinais da Série B do Cearense: Icasa, Crateús, Itapipoca e Crato lutam por acesso

Equipes se enfrentam no Estádio Perilão

Crisneive Silveira 30 de Maio de 2026
Duelo histórico entre PSG e Arsenal, no Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria.

Jogada

PSG x Arsenal: final histórica da Champions League 2026

Partida vale o título de campeão da competição

Redação 30 de Maio de 2026
Floresta

Jogada

Floresta x Confiança na Série C: veja onde assistir, horário e escalações

Lobo busca voltar a vencer na competição após derrota na última rodada

Liuê Góis 30 de Maio de 2026
Pedro e Bruno Henrique

Jogada

Flamengo x Coritiba na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes duelam neste sábado, 30 de maio

Redação 30 de Maio de 2026