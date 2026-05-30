Flamengo x Coritiba na Série A: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes duelam neste sábado, 30 de maio
Flamengo e Coritiba se enfrentam pelo Brasileirão, neste sábado (30), em partida válida pela 18ª rodada da competição. O jogo será às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Flamengo x Coritiba terá transmissão da Sportv e Premiere.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Flamengo
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Pulgar e Saúl; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.Técnico: Leonardo Jardim.
Coritiba
Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastian Gomez e Josué; Joaquin Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha.Técnico: Fernando Seabra.
FICHA TÉCNICA
Data e hora: 30 de maio, às 16h (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro