Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (30)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 30 de maio de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Botafogo em partida Sul-Americana
Foto: VÍTOR SILVA / BFR

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (30) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (30)

AMISTOSO INTERNACIONAL

  • 9h | Escócia x Curaçao | Disney+

COPA DO BRASIL FEMININA (TERCEIRA FASE)

  • 11h | Palmeiras (F) x Corinthians (F) | Sportv

CHAMPIONS LEAGUE (FINAL)

  • 13h | PSG x Arsenal | SBT, TNT e HBO Max

CAMPEONATO BRASILEIRO

  • 16h | Flamengo x Coritiba | Sportv e Premiere
  • 16h | Athletico-PR x Mirassol | Premiere
  • 17h30 | Grêmio x Corinthians | Globo, ge tv e Premiere
  • 17h30 | Bahia x Botafogo | Globo e Premiere
  • 21h | Santos x Vitória | Sportv e Premiere

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

  • 16h | Avaí x Criciúma | Canal GOAT, Rede TV! e Disney+
  • 16h | Atlético-GO x Goiás | Disney+
  • 18h | Athletic Club-MG x Fortaleza | Disney+
  • 20h30 | Sport x Náutico | Disney+

COPA ARGENTINA

  • 18h | Instituto x Lanús | Xsports e Disney+

CONCACAF CHAMPIONS CUP (FINAL)

  • 21h | Toluca x Tigres-MEX | Disney+
Floresta

Jogada

Floresta x Confiança na Série C: veja onde assistir, horário e escalações

Lobo busca voltar a vencer na competição após derrota na última rodada

Liuê Góis Há 28 minutos
Pedro e Bruno Henrique

Jogada

Flamengo x Coritiba na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes duelam neste sábado, 30 de maio

Redação Há 57 minutos
Corinthians

Jogada

Grêmio x Corinthians na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes duelam neste sábado, 30 de maio

Redação Há 58 minutos
Botafogo

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (30)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 30 de maio de 2026

Liuê Góis Há 1 hora
Fortaleza vem de vitória contra o Sport na Copa do Nordeste

Jogada

Athletic-MG x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida é válida pela 11ª rodada da Série B

Fernanda Alves Há 1 hora
Policiais foram acionados para restabelecer a ordem após manifestação em frente à sede do Ceará

Jogada

PM pune torcidas organizadas do Ceará com suspensão de cinco jogos após manifestação

Alvinegro volta a campo neste domingo, pela Série B

Redação 29 de Maio de 2026