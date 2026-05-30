Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (30)
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (30) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (30)
AMISTOSO INTERNACIONAL
- 9h | Escócia x Curaçao | Disney+
COPA DO BRASIL FEMININA (TERCEIRA FASE)
- 11h | Palmeiras (F) x Corinthians (F) | Sportv
CHAMPIONS LEAGUE (FINAL)
- 13h | PSG x Arsenal | SBT, TNT e HBO Max
CAMPEONATO BRASILEIRO
- 16h | Flamengo x Coritiba | Sportv e Premiere
- 16h | Athletico-PR x Mirassol | Premiere
- 17h30 | Grêmio x Corinthians | Globo, ge tv e Premiere
- 17h30 | Bahia x Botafogo | Globo e Premiere
- 21h | Santos x Vitória | Sportv e Premiere
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
- 16h | Avaí x Criciúma | Canal GOAT, Rede TV! e Disney+
- 16h | Atlético-GO x Goiás | Disney+
- 18h | Athletic Club-MG x Fortaleza | Disney+
- 20h30 | Sport x Náutico | Disney+
COPA ARGENTINA
- 18h | Instituto x Lanús | Xsports e Disney+
CONCACAF CHAMPIONS CUP (FINAL)
- 21h | Toluca x Tigres-MEX | Disney+