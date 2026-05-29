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Campeonato Intermunicipal de Futebol do Ceará define campeões neste domingo (31)

Mais de 2 mil atletas participaram da competição em 2026

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
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Legenda: Equipes masculina e feminina de futebol disputam a reta final da competição neste domingo.
Foto: Divulgação

A reta final do Campeonato Intermunicipal de Futebol será neste domingo (31). Ao todo, mais de 2 mil atletas, nas categorias masculina e feminina, participaram da competição representando 82 municípios de 14 regiões do Ceará. As equipes vão disputar semifinais e finais neste domingo (31), em Pindoretama.

No masculino, quatro equipes vão disputar as vagas nas finais: Tauá, Mombaça, Tururu e Itaitinga. Já na categoria feminina, serão três representantes: Aquiraz, Crateús e Quixeramobim. Em seguida, as equipes fazem as finais. A vencedora vai representar o estado na Copa Rainha Marta de futebol feminino. 

Foram 94 partidas realizadas, com 318 gols marcados ao longo de três meses de competição, que contou com representantes de 14 regiões do estado. A competição, que tem décadas de tradição, é destaque do futebol amador cearense e revela diversos talentos. O evento é realizado pela Secretaria do Esporte do Ceará, com promção da Liga Desportiva de Pindoretama.

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