Rayan celebra primeira Copa do Mundo aos 19 anos: 'É para poucos'

O atacante Rayan é o jogador mais jovem convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Aos 19 anos, o atleta participou, nesta sexta-feira (29), de entrevista coletiva na Granja Comary, ao lado de Matheus Cunha, em mais um dia de trabalhos comandados pelo técnico Carlo Ancelotti.

Jogador do Bournemouth, da Inglaterra, Rayan demonstrou felicidade pelo momento vivido na carreira. O ponta vai disputar sua primeira Copa do Mundo após rápida adaptação ao futebol inglês.

“Momento de felicidade, momento de desfrutar tudo o que estou vivendo agora. Com 19 anos, disputar uma Copa do Mundo, como sempre falo, é para poucos. Ouvir meu nome na lista foi um momento de felicidade não só para mim, mas para minha família também. Um menino que veio da comunidade estar jogando uma Copa do Mundo. Então estou muito feliz”, afirmou Rayan.

O atleta também comentou sobre a passagem pelo Vasco e destacou a importância do clube carioca em sua formação. Rayan passou por todas as categorias de base do Cruz-Maltino e, após cerca de 100 partidas pelo time principal, foi negociado com o clube inglês.

“No Vasco, no ano passado, com o Diniz, trabalhávamos mais a posse, mas sempre saíamos em transição. Quando cheguei no Bournemouth, o treinador me passou isso também: que a gente tinha que marcar muito e sair em transição. Acho que isso me ajudou bastante. Trabalhar aqui no Vasco, com o Diniz, me ajudou muito nisso também. Cheguei lá com uma bagagem muito forte, e isso facilitou bastante”, explicou.

ESTILO DE JOGO

Convocado anteriormente apenas uma vez por Carlo Ancelotti, na última Data Fifa, Rayan ganhou espaço na Seleção após o bom momento vivido no futebol da Inglaterra. As lesões de Rodrygo e Estêvão também aumentaram as chances do atacante integrar a lista final.

Pelo lado direito do ataque, o jogador atua como ponta e costuma aparecer com frequência na área adversária. O jovem se destaca pela capacidade de finalização e soma cinco gols em 15 partidas pelo Bournemouth.