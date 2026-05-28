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'Até Jesus era Leão. Leão de Judá. Toma, Ceará!', brinca padre cearense em missa

Viralizou vídeo de padre torcedor do Fortaleza fazendo piada com torcedores do Ceará, em missa na capital cearense

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 10:37)
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Viralizou um vídeo do padre cearense Eugênio Pacelli, torcedor apaixonado do Fortaleza, brincando com torcedores do Ceará, durante missa na paróquia Cristo Rei, na Aldeota, na capital cearense.

"Uma saudação especial aos torcedores do Fortaleza. E quero dizer aos torcedores do Ceará que não fiquem tristes, que um dia vocês vão se alegrar também", ironizou o padre Eugênio.

A zoeira seguiu. "Jesus era torcedor do Fortaleza. Sabe qual o título que ele mais gostava de ser chamado? Leão de Judá. Toma, Ceará!", brincou o padre, arrancando risada dos fiéis.

"Fora do Fortaleza não existe salvação não. Quando você chegar lá em cima, a primeira coisa que São Pedro vai perguntar é: 'Qual é o teu time?', falou padre Eugênio. "Tô brincando, gente".

Nascido em Ibiapina, padre Eugênio é diretor do Mosteiro dos Jesuítas.

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