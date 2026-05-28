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Carpini revela mágoa por críticas no início no Fortaleza e fala em favoritismo: 'todo do Vitória'

O técnico concedeu coletiva após a vitória contra o Sport

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:33)
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Legenda: O técnico Thiago Carpini conseguiu atingir todos os objetivos de momento no Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O técnico Thiago Carpini, do Fortaleza, falou sobre as críticas que recebeu no início de trabalho em 2026. Após a classificação para a final da Copa do Nordeste, quando eliminou o Sport na Ilha do Retiro, o comandante relembrou as cobranças e pontuou que ainda tinha "mágoas" daquele momento, mas que iria celebrar a vaga na decisão.

"Achei exagerada (a crítica), acho que eu não merecia tantas coisas que eu ouvi, agrediu muito a minha parte pessoal, familiar. Só eu sei o que eu passei, mas quem apanha não esquece. Eu tenho minhas mágoas, mas acho que agora é o momento de desfrutar, de comemorar o que passou, mas foram dias difíceis. Eu sou muito grato também ao Fortaleza pela oportunidade de estar aqui, pela maneira que o clube me recebeu, mas acho no final desse ciclo, não sei quando vai ser, vou ser com certeza mais maduro, porque foi um começo muito conturbado, difícil. Por mais que a gente tentasse explicar o momento do clube, as questões financeiras, o rebaixamento, a troca de elenco e a saída de tanta coisa mudando, nunca era o suficiente, as explicações [...] Acho que agora não tem o que falar, os objetivos estão aí, os números, contra fatos não há argumentos", declarou.

Além do objetivo alcançado no Nordestão, o Leão também foi campeão cearense, avançou às oitavas de final da Copa do Nordeste e está no G-6 da Série B. Na coletiva, Carpini também ressaltou que o favoritismo na finalíssima regional é do Vitória-BA, pela presença na Série A e o maior investimento.

"De maneira nenhuma, a responsabilidade o favoritismo são todos do Vitória-BA, um elenco muito forte, muito qualificado. Conheço bem o Vitória-BA, fui muito feliz ali, e eu sou muito grato pela oportunidade que o Vitória-BA também deu na minha carreira. Tenho amigos particulares, inclusive o presidente, que são pessoas que eu respeito muito, mas sem dúvida a responsabilidade é toda do Vitória-BA, de fazer o resultado nos dois jogos pelo nível que vem jogando de futebol, pelo nível de Série A, pelo nível de investimento. Acho que agora nós estamos em outra prateleira, a gente precisa entender isso", explicou.

Os confrontos estão previstos para ocorrer nos dias 3 e 7 de junho. O Leão do Pici busca o tetracampeonato, após os títulos de 2019, 2022 e 2024.

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