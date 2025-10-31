Diário do Nordeste
Fortaleza tem maior número de derrotas na temporada na era dos pontos corridos

Tricolor tem acumulado tropeços ao longo do ano

Crisneive Silveira 22 de Outubro de 2025
corte marcelo paz

Jogada

Marcelo Paz: 'Fortaleza sofreu um autoboicote'; veja entrevista

O CEO do Fortaleza pontuou sobre momento atual, problemas internos e conquistas recentes

Fernanda Alves 14 de Outubro de 2025

Jogada

Ceará conhece adversários na Copa Nordeste de Futsal

A edição de 2025 será em Teresina/PI e acontece no fim de outubro

Vladimir Marques 02 de Outubro de 2025
Atletas do Bahia comemoram título da Copa do Nordeste

Opinião

Copa do Nordeste é a grande derrotada no novo calendário do futebol brasileiro

O novo modelo da CBF tira o prestígio e pune os principais times da região

Foto frontal Alexandre Mota
Alexandre Mota 01 de Outubro de 2025
Foto da Taça da Copa do Nordeste

Jogada

Times que disputam Libertadores e Sul-Americana não poderão jogar a Copa do Nordeste

A nova regra foi anunciada pela CBF nesta quarta-feira (1º) e é válida a partir de 2026

Samir de Carvalho* 01 de Outubro de 2025

Jogada

CBF anuncia mudanças no calendário do futebol brasileiro para os próximos 4 anos; veja o que muda

Algumas competições devem ter formados modificados por se tratar de ano de Copa do Mundo

João Bandeira Neto 01 de Outubro de 2025
Foto de Fortaleza x Sport 2022 na final da Copa do Nordeste

Jogada

Último jogo entre Fortaleza e Sport no Castelão marcou título do Nordeste, polêmicas e apagão

Partida aconteceu em 2022 e Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste na época

Ian Laurindo* 26 de Setembro de 2025
Copa do Nordeste novo formato

Jogada

Formato da Copa do Nordeste mudará em 2026; veja como será

Encontro dos dirigentes ocorreu na sede da CBF e nova fórmula deve ser incluída pela confederação no calendário do futebol brasileiro para o ano que vem

Brenno Rebouças 18 de Setembro de 2025
Foto de Com a conquista, Alvinegro conseguiu o título inédito

Jogada

Ceará derrota o Bahia e é campeão da Copa do Nordeste Sub-20

Superando os gigantes da região, campanha é coroada com o título inédito

Ian Laurindo* 17 de Setembro de 2025
Copa do Nordeste terá mudanças

Jogada

Federações discutem novo formato da Copa do Nordeste nesta quinta-feira (18)

Reunião será no Rio de Janeiro e resultado ser repassado à CBF para chancelar mudanças no torneio

Brenno Rebouças 15 de Setembro de 2025
