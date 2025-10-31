Tricolor tem acumulado tropeços ao longo do ano
O CEO do Fortaleza pontuou sobre momento atual, problemas internos e conquistas recentes
A edição de 2025 será em Teresina/PI e acontece no fim de outubro
O novo modelo da CBF tira o prestígio e pune os principais times da região
A nova regra foi anunciada pela CBF nesta quarta-feira (1º) e é válida a partir de 2026
Algumas competições devem ter formados modificados por se tratar de ano de Copa do Mundo
Partida aconteceu em 2022 e Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste na época
Encontro dos dirigentes ocorreu na sede da CBF e nova fórmula deve ser incluída pela confederação no calendário do futebol brasileiro para o ano que vem
Superando os gigantes da região, campanha é coroada com o título inédito
Reunião será no Rio de Janeiro e resultado ser repassado à CBF para chancelar mudanças no torneio