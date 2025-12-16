Base do Fortaleza tem 10 atletas que Carpini pode integrar ao profissional em 2026; veja nomes
Novo treinador comentou que pode utilizar a base, pensando em novo momento que vive o Tricolor
O novo treinador do Fortaleza, Thiago Carpini, comentou durante a apresentação nessa segunda-feira (15) sobre a importância do uso da base em 2026, já que o elenco do Tricolor de Aço será adaptado para a nova realidade do clube. Na visão dele, os jovens da base podem ajudar o Fortaleza, além do momento ser uma prateleira para os atletas.
Em 2025, 12 jogadores foram tiveram a oportunidade de serem integrados ao time profissional: Kervin, Kauê Canela, Gustavo Mancha, Ryan Guilherme, Fabrício Dias, Michael Quarcoo, Lucca Prior, Guilherme Cristovam, Lucas Emanoel, Bruninho, Magrão e Eduardo Salvador.
O Fortaleza Sub-20, atualmente com Léo Porto no comando, há dez nomes de destaque que podem ser peças para Carpini contar no elenco principal do Laion. Confira a lista:
- Bruninho, 20 anos, volante - Atuou em 27 jogos entre: Série A, Copinha, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Taça Fares Lopes. Marcou três gols na temporada e foi titular diante do Sport pelo Brasileiro Série A no 1º turno, com Juan Pablo Vojvoda. O atleta sofreu uma lesão no ano, por isso diminuiu a quantidade de partidas na temporada.
- Lucas Emanoel, 19 anos, meia/volante - atuou em 44 jogos entre: Copinha, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Taça Fares Lopes. Marcou 14 gols no ano, com cinco no Cearense, quatro no Brasileiro, três na Copa do Brasil, um na Fares Lopes e um na Copa do Nordeste.
- Arthur, 19 anos, lateral-esquerdo - atuou em 41 jogos entre: Copinha, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Taça Fares Lopes.
- Cássio, 20 anos, goleiro - atuou em 40 jogos entre: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Taça Fares Lopes.
- Kauã Rocha, 18 anos, zagueiro - atuou em 38 jogos entre: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Taça Fares Lopes. Marcou seis gols. Três no Cearense, dois no Brasileiro e um na Fares Lopes.
- Guilherme Moura, 20 anos, zagueiro - atuou em 38 jogos entre: Copinha, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Taça Fares Lopes. Marcou três gols, sendo um na Copa do Brasil, um no Cearense e um na Copa do Nordeste.
- Rafael Vaz, 19 anos, lateral-direito - atuou em 33 jogos entre: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Taça Fares Lopes. Marcou um gol no Campeonato Brasileiro diante do Corinthians.
- Fash, 20 anos, atacante - atuou em 31 jogos entre: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Taça Fares Lopes. Nigeriano, marcou oito gols na temporada, sendo quatro na Copa do Nordeste, três no Cearense e um na Copa do Brasil.
- Fellype, 19 anos, ponta - atuou em 16 jogos entre: Fares Lopes, Copa do Brasil e Cearense. Marcou dois gols pelo Fortaleza, sendo um na Fares Lopes e um na Copa do Brasil. Chegou no final do ano após se destacar no Avaí.
- Riveros, 19 anos, volante - Atuou em 11 jogos entre: Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Taça Fares Lopes. Paraguaio, marcou um gol na Copa do Brasil Sub-20 e veio em crescente no time do Léo Porto, terminando o ano como titular. Chegou no final deste ano.