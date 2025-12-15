Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sampaio Corrêa anuncia a contratação de dois jogadores ex-Ceará

Crias da base do Vovô, Pablo Nascimento e Daniel Mazerochi irão reforçar a Bolívia Querida em 2026

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 10:14)
Jogada
Legenda: Crias da base do Vovô, Pablo Nascimento e Daniel Mazerochi irão reforçar a Bolívia Querida em 2026
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O Sampaio Corrêa anunciou a contratação de dois jogadores formados na base do Ceará: Pablo Nascimento e Daniel Mazerochi. O primeiro chega por empréstimo junto ao Vovô, enquanto o segundo já não tem mais vínculo com o Alvinegro.

Artilheiro nas categorias de base do Ceará, Pablo Nascimento não teve sequência na equipe principal do Vovô. O centroavante de 21 anos atuou apenas duas vezes pelo profissional, ambas na Copa do Nordeste de 2024, contra Juazeirense e Náutico. Em 2025, o jovem foi emprestado ao Treze-PB, mas não conseguiu se firmar na equipe paraibana. 

Veja também

teaser image
Jogada

Ceará define quantidade de reforços para próxima temporada; veja atletas que têm contrato

teaser image
Jogada

Ceará consegue duas e Fortaleza apenas uma das metas traçadas para 2025

teaser image
Jogada

Copinha 2026 tem tabela divulgada: Veja datas dos jogos de Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá

Para 2026, o atleta vai tentar voltar a mostrar o bom futebol que desempenhou na base e ajudar a Bolívia Querida no Campeonato Maranhense e na Série D do Campeonato Brasileiro.

Assim como Pablo, Daniel Mazerochi também teve bastante destaque na base do Alvinegro. O ponta de 21 anos atuou apenas uma vez pela equipe principal do Ceará. Foi em 2022, na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, quando a equipe, já rebaixada, enfrentou o Juventude com vários garotos da base. 

Em 2025, o jovem viveu uma série de empréstimos. Daniel atuou pelo Treze-PB, Luverdense-MT e Coimbra-MG.

Assuntos Relacionados

Jogada

Fortaleza apresenta novo técnico Thiago Carpini nesta segunda-feira (15); acompanhe cobertura

Carpini terá contrato até dezembro de 2026

Redação Há 17 minutos
Foto de Daniel Mazerochi e Pablo Nascimento

Jogada

Sampaio Corrêa anuncia a contratação de dois jogadores ex-Ceará

Crias da base do Vovô, Pablo Nascimento e Daniel Mazerochi irão reforçar a Bolívia Querida em 2026

Samir de Carvalho* Há 19 minutos

Jogada

Vasco vence Fluminense nos pênaltis e enfrenta Corinthians na final da Copa do Brasil

Cruzmaltino conquista vaga nos pênaltis no Maracanã

Vladimir Marques 14 de Dezembro de 2025

Jogada

Copinha 2026 tem tabela divulgada: Veja datas dos jogos de Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá

Copa São Paulo de Junior 2026 começa em 2 de janeiro

Vladimir Marques 14 de Dezembro de 2025

Jogada

Corinthians vence Cruzeiro nos pênaltis e é finalista da Copa do Brasil

Timão chega em sua 8ª final da competição nacional

Vladimir Marques 14 de Dezembro de 2025

Jogada

Com apoio da torcida, Ceará vence Flamengo pela Superliga B Feminina

Com seis pontos, Vozão tem duas vitórias e ocupa a 3ª colocação

Redação 14 de Dezembro de 2025