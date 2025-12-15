Sampaio Corrêa anuncia a contratação de dois jogadores ex-Ceará
Crias da base do Vovô, Pablo Nascimento e Daniel Mazerochi irão reforçar a Bolívia Querida em 2026
O Sampaio Corrêa anunciou a contratação de dois jogadores formados na base do Ceará: Pablo Nascimento e Daniel Mazerochi. O primeiro chega por empréstimo junto ao Vovô, enquanto o segundo já não tem mais vínculo com o Alvinegro.
Artilheiro nas categorias de base do Ceará, Pablo Nascimento não teve sequência na equipe principal do Vovô. O centroavante de 21 anos atuou apenas duas vezes pelo profissional, ambas na Copa do Nordeste de 2024, contra Juazeirense e Náutico. Em 2025, o jovem foi emprestado ao Treze-PB, mas não conseguiu se firmar na equipe paraibana.
Para 2026, o atleta vai tentar voltar a mostrar o bom futebol que desempenhou na base e ajudar a Bolívia Querida no Campeonato Maranhense e na Série D do Campeonato Brasileiro.
Assim como Pablo, Daniel Mazerochi também teve bastante destaque na base do Alvinegro. O ponta de 21 anos atuou apenas uma vez pela equipe principal do Ceará. Foi em 2022, na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, quando a equipe, já rebaixada, enfrentou o Juventude com vários garotos da base.
Em 2025, o jovem viveu uma série de empréstimos. Daniel atuou pelo Treze-PB, Luverdense-MT e Coimbra-MG.