Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Corinthians x Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:40)
Jogada
Legenda: O Corinthians venceu o jogo de ida por 1x0 no Mineirão
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (14), pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. O jogo será às 18h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). No jogo de ida, o Timão venceu por 1x0 no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Assim, com um empate, o Corinthians estará na decisão da competição contra Vasco ou Fluminense. Se o Cruzeiro vencer por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Para avançar no tempo normal, a Raposa precisa vencer por dois gols.


PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

TV Globo, SportTv, ge TV, Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians:

Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro, Matheus Bidu, Raniele (Martínez), Breno Bidon, André Carrillo, Garro, Yuri Alberto (Gui Negão) e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior

Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Kaiki Bruno, Jhonatha Jesus, Matheus Henrique, Lucas Silva, Matheus Pereira, Kaio Jorge, Arroyo (Sinisterra) e Christian. Técnico: Leonardo Jardim

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);
Quarto Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR);
VAR: Rafael Traci (SC);
AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (CE).

Assuntos Relacionados
skate

Jogada

Medalhista olímpico, Augusto Akio avalia temporada e projeta Olimpíadas 2028

Skatista de 25 anos

Crisneive Silveira Há 13 minutos

Jogada

Novo técnico do Ceará, Mozart projeta trabalho no clube: 'Temos condições de fazer algo grande'

Treinador foi anunciado na última sexta-feira e já participa do planejamento da temporada 2026

Vladimir Marques Há 24 minutos

Jogada

Corinthians x Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal

Redação Há 52 minutos
Ceará e Fortaleza não atingem todas as metas para 2025

Jogada

Ceará consegue duas e Fortaleza apenas uma das metas traçadas para 2025

Equipes já se preparam para 2026

Redação 14 de Dezembro de 2025
Thiago Carpini em jogo-treino (amistoso) do time sub-20

Jogada

Sob olhar de Thiago Carpini, Fortaleza sub-20 vence Ferroviário profissional em jogo-treino

Amistoso faz parte da preparação das equipes para suas respectivas competições em 2026, Leão sub-20 de olho na Copinha, e Ferroviário com foco no Campeonato Cearense

Redação 13 de Dezembro de 2025
Danilo comemora gol da vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids

Jogada

Flamengo vence Pyramids e enfrenta PSG na final da Copa Intercontinental

O time rubro-negro se classificou ao bater os egípcios por 2 a 0, com gols de Léo Pereira e Danilo

Samuel Conrado 13 de Dezembro de 2025