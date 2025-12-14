Corinthians x Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal
Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (14), pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. O jogo será às 18h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). No jogo de ida, o Timão venceu por 1x0 no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).
Assim, com um empate, o Corinthians estará na decisão da competição contra Vasco ou Fluminense. Se o Cruzeiro vencer por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Para avançar no tempo normal, a Raposa precisa vencer por dois gols.
ONDE ASSISTIR
TV Globo, SportTv, ge TV, Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Corinthians:
Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro, Matheus Bidu, Raniele (Martínez), Breno Bidon, André Carrillo, Garro, Yuri Alberto (Gui Negão) e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior
Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Kaiki Bruno, Jhonatha Jesus, Matheus Henrique, Lucas Silva, Matheus Pereira, Kaio Jorge, Arroyo (Sinisterra) e Christian. Técnico: Leonardo Jardim
Arbitragem
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);
Quarto Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR);
VAR: Rafael Traci (SC);
AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (CE).