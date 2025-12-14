Diário do Nordeste
Norde Vôlei vence América/RN e assume a liderança da Superliga B

Em clássico nordestino, cearenses fizeram 3 a 0 com tranquilidade

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:25)
Jogada
Legenda: O Norde Vôlei venceu a 3ª partida seguida na Superliga B
Foto: Stephan Eilert / Norde Vôlei

O Norde Vôlei venceu a terceira partida seguida na Superliga B 2025/2026 e segue 100% na competição. A equipe cearense superou o América/RN, no clássico nordestino disputado na noite deste sábado (13), no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza. A partida foi válida pela terceira rodada do certame nacional e terminou em 3 a 0, com parciais de 25 x 16, 25 x 17 e 25 x 17.

"Hoje funcionou tudo perfeito. Os caras estão unidos, estão fechados, estão treinando bem e isso reflete no que vimos aqui hoje. Analisamos bem o time de Natal, é um time forte e perigoso e reforcei isso para os jogadores na preleção, ano passado eles vinheram aqui e ganharam da gente", explicou o técnico do Norde, Marcelo Negrão.

"A torcida também é um diferencial, foi nosso sétimo jogador em quadra, só tenho a agradecer e pedir para continuar vindo e nos apoiando", finalizou Marcelo.

Legenda: O Norde Vôlei venceu o clássico nordestino contra o América-RN
Foto: Stephan Eilert / Norde Vôlei

O jogo

Imponente desde o início, o Norde Vôlei fez um jogo tranquilo, assumindo e controlando o placar durante os três sets. Marcelo Negrão, técnico do carcará, utilizou a mesma equipe titular das últimas rodadas, com Rodrigo Ribeiro (levantador), Rafa Bairros e Tiago Salles (ponteiros), Matheus Paulo e Pablo Bertolo (centrais), Caio da Silva (oposto) e Bruno Bello (líbero).

Legenda: O Norde venceu em casa por 3x0
Foto: Stephan Eilert / Norde Vôlei

Variando as jogadas, o levantador Rodrigo Ribeiro acionou bastante seus atacantes, entre centrais, ponteiros e oposto. O central Matheus Paulo, um dos destaques do jogo, destacou o clima de revanche que existia no confronto, pois, na temporada anterior, o time potiguar venceu o Norde. "Aquele gostinho de revanche bem aproveitada, 3 a 0. Cada vitória conta muito. Jogamos muito bem, colocamos nosso ritmo, que foi importante para colocarmos ainda mais nossa mente no objetivo de subir", analisou Matheus Paulo.

No terceiro set, com a vitória encaminhada, entraram em quadra o ponteiro Ygor Ceará, o levantador Gabriel Galo, o oposto Breno Silva, o central Guilherme Rech e ainda a estreia do líbero Henrique Melo na temporada.

Próximo confronto

O Norde Vôlei volta as quadras no próximo sábado (20), às 18h30, para enfrentar o Mogi Vôlei/SP, fora de casa, no último jogo de 2025. A partida será realizada no ginásio da Universidade Braz Cubas, em Mogi das Cruzes, interior paulista.

Jogada

Jogada

Jogada

Jogada

Jogada

Jogada

