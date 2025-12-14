Medalhista olímpico, Augusto Akio avalia temporada e projeta Olimpíadas 2028

Augusto Akio, conhecido como Japinha, foi mais um grande nome a participar da final masculina do skate vertical do Circuito Vert Battle. O evento ocorreu neste domingo (14), na Praia de Iracema, em Fortaleza. Medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris e campeão mundial, o atleta avaliou a temporada e projetou Los Angeles 2028.

"Esse ano foi ótimo, pude conhecer lugares que eu nunca tinha ido. Estou muito contente com a minha participação em grandes eventos porque a gente faz parte de uma coisa maior do que só uma competição, só uma etapa, só um título. A gente está no movimento do skate", afirmou o atleta que pratica a modalidade há 18 anos.

O paranaense, que completou 25 anos no último dia 12 de dezembro, falou da expectativa para as próximas Olimpíadas, que serão realizadas nos Estados Unidos, Canadá e México.

"A Olimpíada está vindo aí, mas tem muito mais que isso para ser vivido. Eu tento viver a essência do esporte muito além da competição. Acredito que a competição é só uma ponta, é um lugar onde quem não entende do assunto tem acesso às informações, mas quem anda de skate mesmo sabe que, às vezes, os melhores skatistas nem estão competindo por aí", finalizou.

Akio terminou em quinto na etapa cearense. O pódio ficou com o americano JD Sanches (89.52), a prata com Pietro Nunes, e o bronze com Roby Gomes (89,40). Os títulos gerais das quatro etapas do Vert Battle ficaram com Pietro Nunes e Marina Lima, ambos de 14 anos.

Legenda: Augusto Akio, medalhista olímpico e campeão mundial. Foto: Pablo Vaz