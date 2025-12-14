Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal
Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo (14), pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. O jogo será às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No jogo de ida, o cruzmaltino venceu por 2x1 no jogo de ida, também no Maracanã.
Assim, com um empate, o Vasco estará na decisão da competição contra Cruzeiro ou Fluminense. Se o Flu vencer por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Para avançar no tempo normal, a Tricolor das Laranjeiras precisa vencer por dois gols.
PALPITES
ONDE ASSISTIR
Sportv, ge TV e Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fluminense:
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Cannobio, Serna e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía.
Vasco da Gama:
Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez, Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
Arbitragem
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Raphael Pires (GO);
Quarto Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);
VAR: Wagner Reway (SC)