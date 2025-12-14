Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:37)
Jogada
Legenda: Fluminense e Vasco se enfrentam pela Copa do Brasil
Foto: Matheus Lima/Vasco.

Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo (14), pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. O jogo será às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No jogo de ida, o cruzmaltino venceu por 2x1 no jogo de ida, também no Maracanã.

Assim, com um empate, o Vasco estará na decisão da competição contra Cruzeiro ou Fluminense. Se o Flu vencer por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Para avançar no tempo normal, a Tricolor das Laranjeiras precisa vencer por dois gols.


PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

Sportv, ge TV e Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: 

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Cannobio, Serna e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía.

Vasco da Gama: 

Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez, Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Raphael Pires (GO);
Quarto Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);
VAR: Wagner Reway (SC)

Assuntos Relacionados

Jogada

Com apoio da torcida, Ceará vence Flamengo pela Superliga B Feminina

Com seis pontos, Vozão tem duas vitórias e ocupa a 3ª colocação

Redação Há 32 minutos

Jogada

Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal

Redação Há 1 hora

Jogada

Fortaleza vence Palmeiras, é campeão da Supercopa Capital Sub-17 e Fred conquista 1º título

Foi o 1º titulo de Fred Guedes como técnico, ex-atacante do Fluminense e da Seleção Brasileira

Redação Há 2 horas

Jogada

Norde Vôlei vence América/RN e assume a liderança da Superliga B

Em clássico nordestino, cearenses fizeram 3 a 0 com tranquilidade

Redação Há 2 horas
Marina Lima no topo do pódio

Jogada

Marina Lima e Pietro Nunes são campeões do Circuito Vert Battle 2025

Jovens brasileiros de 14 anos ampliam o leque de atletas na modalidade

Fernanda Alves Há 2 horas
skate

Jogada

Medalhista olímpico, Augusto Akio avalia temporada e projeta Olimpíadas 2028

Skatista de 25 anos

Crisneive Silveira 14 de Dezembro de 2025