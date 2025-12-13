Ceará define quantidade de reforços para próxima temporada; veja atletas que tem contrato

Com a definição de Mozart para ser o treinador da equipe em 2026, o Ceará parte agora na busca de reforços. O Diário do Nordeste apurou que a diretoria alvinegra planeja uma base 10 a 12 contratações na próxima janela de transferências, a depender de saídas e permanências do atual elenco. O Vozão tem data de reapresentação dos jogadores, no CT de Porangabuçu, marcada para o dia 26 de dezembro.

Veja também Jogada Ceará acerta com técnico Mozart para a temporada 2026 Jogada Arena Castelão inicia revitalização do gramado para 2026; reabertura será na 2ª fase do Cearense Jogada Aylon deixa Ceará e é anunciado por adversário da equipe na Série B

O Ceará tem vínculo contratual com 15 atletas que terminaram a temporada por aqui, além de outros dois que estavam emprestados e podem ser integrados ao elenco atual. A diretoria avalia as peças que devem permanecer para o ano de 2026, tendo em vista as exigências de Mozart e o perfil do seu elenco. A partir disso, o clube vai definir os nomes, tendo o número mínimo de 10 reforços para chegar.

Além dos atletas com contrato, que estavam no time de Condé, são os casos de Willian Machado, Dieguinho e Vina, o Vovô tem vínculo ainda com o lateral-esquerdo Eric Melo e o atacante Janderson, que foram emprestados para times da Série B em 2025. O primeiro atuou em 19 partidas pela Ferroviária-SP, enquanto o ponta participou do acesso à primeira divisão com o Remo.

A definição se Eric Melo e Janderson serão reintegrados ou não ao elenco alvinegro sairá nos próximos dias. Outros dois atletas que o Ceará detém os direitos econômicos, mas que devem ser emprestados novamente, são o zagueiro Yago, que defendeu o Londrina-PR, e o atacante Lucas Rian, que jogou pelo São Bernardo-SP.

PRESSA NA BUSCA

O Ceará deve acelerar esses contatos com os jogadores de olho na estreia do Campeonato Cearense, dia 10 de janeiro, contra o Floresta, no estádio Domingão. Para isso, a diretoria definiu 26 de dezembro como data de reapresentação da equipe alvinegra. Além do estadual, a equipe de Mozart tem as disputas de Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B.

ATLETAS COM CONTRATO COM CEARÁ

Goleiros: Richard e Bruno Ferreira

Richard e Bruno Ferreira Zagueiros: Marllon, Willian Machado e Éder

Marllon, Willian Machado e Éder Laterais: Rafael Ramos e Eric Melo (emprestado à Ferroviária-SP)

Rafael Ramos e Eric Melo (emprestado à Ferroviária-SP) Meio-campistas: Richardsom, Lucas Lima, Dieguinho, Vina e Matheus Araújo

Richardsom, Lucas Lima, Dieguinho, Vina e Matheus Araújo Atacantes: Guilherme, Fernandinho, Pedro Henrique, Lucca e Janderson (emprestado ao Remo)





