Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará define quantidade de reforços para próxima temporada; veja atletas que tem contrato

A diretoria avalia as situações de 15 atletas que fecharam a temporada no elenco alvinegro

Escrito por
Brenno Rebouças e Samuel Conrado jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:39)
Jogada
Legenda: Ceará tinha contrato, por empréstimo, com 11 jogadores na temporada de 2025
Foto: Kid Júnior/SVM

Com a definição de Mozart para ser o treinador da equipe em 2026, o Ceará parte agora na busca de reforços. O Diário do Nordeste apurou que a diretoria alvinegra planeja uma base 10 a 12 contratações na próxima janela de transferências, a depender de saídas e permanências do atual elenco. O Vozão tem data de reapresentação dos jogadores, no CT de Porangabuçu, marcada para o dia 26 de dezembro.

Veja também

teaser image
Jogada

Ceará acerta com técnico Mozart para a temporada 2026

teaser image
Jogada

Arena Castelão inicia revitalização do gramado para 2026; reabertura será na 2ª fase do Cearense

teaser image
Jogada

Aylon deixa Ceará e é anunciado por adversário da equipe na Série B

O Ceará tem vínculo contratual com 15 atletas que terminaram a temporada por aqui, além de outros dois que estavam emprestados e podem ser integrados ao elenco atual. A diretoria avalia as peças que devem permanecer para o ano de 2026, tendo em vista as exigências de Mozart e o perfil do seu elenco. A partir disso, o clube vai definir os nomes, tendo o número mínimo de 10 reforços para chegar.

Além dos atletas com contrato, que estavam no time de Condé, são os casos de Willian Machado, Dieguinho e Vina, o Vovô tem vínculo ainda com o lateral-esquerdo Eric Melo e o atacante Janderson, que foram emprestados para times da Série B em 2025. O primeiro atuou em 19 partidas pela Ferroviária-SP, enquanto o ponta participou do acesso à primeira divisão com o Remo.

A definição se Eric Melo e Janderson serão reintegrados ou não ao elenco alvinegro sairá nos próximos dias. Outros dois atletas que o Ceará detém os direitos econômicos, mas que devem ser emprestados novamente, são o zagueiro Yago, que defendeu o Londrina-PR, e o atacante Lucas Rian, que jogou pelo São Bernardo-SP. 

PRESSA NA BUSCA

O Ceará deve acelerar esses contatos com os jogadores de olho na estreia do Campeonato Cearense, dia 10 de janeiro, contra o Floresta, no estádio Domingão. Para isso, a diretoria definiu 26 de dezembro como data de reapresentação da equipe alvinegra. Além do estadual, a equipe de Mozart tem as disputas de Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B.

ATLETAS COM CONTRATO COM CEARÁ

  • Goleiros: Richard e Bruno Ferreira
  • Zagueiros: Marllon, Willian Machado e Éder
  • Laterais: Rafael Ramos e Eric Melo (emprestado à Ferroviária-SP)
  • Meio-campistas: Richardsom, Lucas Lima, Dieguinho, Vina e Matheus Araújo
  • Atacantes: Guilherme, Fernandinho, Pedro Henrique, Lucca e Janderson (emprestado ao Remo)



 

Assuntos Relacionados
atletas do ceará comemoram gol

Jogada

Ceará define quantidade de reforços para próxima temporada; veja atletas que tem contrato

A diretoria avalia as situações de 15 atletas que fecharam a temporada no elenco alvinegro

Brenno Rebouças e Samuel Conrado Há 15 minutos
Foto de Lamine Yamal do Barcelona x Osasuna Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (12)

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (12)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 12 de dezembro de 2025

Ian Laurindo* 13 de Dezembro de 2025

Jogada

Flamengo x Pyramids pela Copa Intercontinental: veja horário, onde assistir e escalações

Partida válida pela 3ª Fase do torneio

Redação 12 de Dezembro de 2025

Jogada

Oscar decide encerrar a carreira após desmaio por alteração cardíaca em novembro

O jogador tem contrato com o São Paulo até 2027, mas encerrará a carreira

Redação 12 de Dezembro de 2025
canoagem

Jogada

Isaquias Queiroz surfa em Fortaleza e mira novos pódios na canoagem em 2026

Canoísta destaca importância de mais competições para difundir modalidade

Crisneive Silveira e Ian Laurindo 12 de Dezembro de 2025
técnico

Jogada

‘Não foi por dinheiro’: Palermo detalha motivos para não seguir no Fortaleza

Treinador argentino comandou a equipe em 17 rodadas da Série A

Crisneive Silveira 12 de Dezembro de 2025