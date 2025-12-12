Diário do Nordeste
Ceará acerta com técnico Mozart para a temporada 2026

Profissional comandou o Coritiba no título da Série B deste ano

Escrito por
e
(Atualizado às 17:17)
Jogada
Legenda: Mozart, novo técnico do Ceará.
Foto: JP Pacheco | Coritiba

Mozart é o novo técnico do Ceará. O clube e o profissional acertaram a negociação nesta sexta-feira (12). Falta apenas a assinatura do documento. O treinador chega para substituir Léo Condé, que deixou o comando do time em comum acordo após o rebaixamento para a Série B.

Natural de Curitiba, Mozart comandou o Coritiba no acesso à Série A e no título da segunda divisão este ano e também com o Mirassol. O profissional também passou por times como Atlético-GO, onde ganhou um estadual, Guarani, CSA, Cruzeiro e Chapecoense. 

O Ceará se reapresenta no dia 26 de dezembro e faz o primeiro jogo oficial no dia 10 de janeiro, quando estreia no Campeonato Cearense. Além do estadual, a equipe vai disputar a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.

