Ceará acerta com técnico Mozart para a temporada 2026

Mozart é o novo técnico do Ceará. O clube e o profissional acertaram a negociação nesta sexta-feira (12). Falta apenas a assinatura do documento. O treinador chega para substituir Léo Condé, que deixou o comando do time em comum acordo após o rebaixamento para a Série B.

Natural de Curitiba, Mozart comandou o Coritiba no acesso à Série A e no título da segunda divisão este ano e também com o Mirassol. O profissional também passou por times como Atlético-GO, onde ganhou um estadual, Guarani, CSA, Cruzeiro e Chapecoense.

O Ceará se reapresenta no dia 26 de dezembro e faz o primeiro jogo oficial no dia 10 de janeiro, quando estreia no Campeonato Cearense. Além do estadual, a equipe vai disputar a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.