Acertado com o Mirassol, Willian Machado se despede do Ceará: 'Privilégio honrar essa camisa'

O zagueiro Willian Machado se despediu do Ceará. O defensor, um dos destaques do Vozão na temporada 2025, foi negociado com o Mirassol para a temporada 2026 por R$ 8 milhões.

Em sua rede social, o zagueiro de 29 anos agradeceu ao Vovô. Ele tinha contrato com o clube até o fim da temporada, mas foi comprado pelo Mirassol, sensação da Série A 2025 e que jogará a Libertadores este ano.

"Obrigado Ceará. Momento de agradecer a esse clube tão importante na minha trajetória, clube que acreditou e confiou no meu trabalho, mesmo sem nunca ter jogado uma série A. Que privilégio honrar essa camisa, e viver cada jogo com essa torcida extraordinária! Momentos bons e outros nem tanto, porém, todos eles vividos de forma intensa e verdadeira. Desejo muito sucesso e vitórias ao clube na sequência, isso é o que todos do clube e toda nação alvinegra merecem".

Legenda: Willian Machado se despediu do Ceará nas redes sociais Foto: Reprodução / Rede Social

Pelo Vovô

O zagueiro, que estava no Operário-PR, foi a primeira contratação do Ceará para a temporada 2025 e se tornou um dos destaques da equipe na temporada, tanto pelo desempenho como pela liderança. Ao todo, o jogador atuou em 51 partidas pelo Vozão em 2025.

Ele liderou uma das melhores defesas da competição, sendo um dos destaques do campeonato em cortes e duelos aéreos ganhos, apesar da queda do Ceará para a Série B.