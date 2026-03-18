Fortaleza volta à Série B em 2026: relembre o título de 2018 e como estava o mundo na época

O Fortaleza voltará a disputar a Série B do Brasileirão em 2026. E a equipe tem boas lembranças. Da última vez que o clube participou da competição, em 2018, conquistou o primeiro título nacional. Num mundo pré-pandemia, o Tricolor começava a construir ali, a ascensão que viria nos anos seguintes. Mas como era o mundo quando o Leão do Pici ainda brigava pelo acesso à primeira divisão? Relembre alguns eventos importantes daquele período.

O Tricolor do Pici foi campeão nacional da segunda divisão sob comando do técnico Rogério Ceni. O treinador foi responsável por iniciar, ao lado de Marcelo Paz, então presidente do clube, uma revolução que culminou na maior profissionalização de diversos setores do clube cearense. A equipe encerrou a campanha com 71 pontos somados, com 21 vitórias, oito empates e nove derrotas. Foi o primeiro título nacional da equipe.

Legenda: Fortaleza conquistou o título da Série B de 2018. Foto: Arquivo/Agência Diário

ENQUANTO ISSO, NO MUNDO…

Copa do Mundo na Rússia

A Copa do Mundo daquele ano foi realizada na Rússia. Na competição, grandes jogos e atuações de destaque. Na grande final, a França levou o título ao vencer a Croácia por 4 a 2 e ergueu pela segunda vez a taça da maior competição de futebol. Mbappé foi o destaque da seleção francesa e um dos grandes nomes da competição. Ele foi eleito o melhor atleta jovem do torneio. Já Luka Modrić, capitão do plantel croata, foi escolhido o melhor jogador da Copa. Harry Kane, da Inglaterra, recebeu o prêmio de artilheiro com seis gols. O Brasil foi eliminado nas quartas de final da competição.

Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul

Os Jogos ocorreram em Pyeongchang e reuniu atletas de todo o mundo. A Noruega foi o país que mais conquistou medalhas, 39 no total, liderando o quadro geral. Ao todo, foram 14 ouros, 14 pratas e 11 de bronze. Entre os atletas, a esquiadora Marit Bjørgen foi uma dos grandes destaques, com três de ouro, um de prata e uma de bronze. Assim, consolidou-se como a maior medalhista da história dos Jogos Olímpicos de Inverno na ocasião, com impressionantes 15 medalhas olímpicas ao longo da carreira.

Resgate dos Meninos da Caverna



O resgate na caverna de Tham Luang, na Tailândia, chamou atenção do mundo inteiro e mobilizou esforços de diversos países. Em 2018, 12 jovens jogadores de futebol, junto com o treinador da equipe Wild Boars, ficaram presos após fortes chuvas inundaram o local. A operação para retirá-los envolveu mergulhadores, militares e especialistas de vários países, que trabalharam durante dias em condições difíceis dentro da caverna parcialmente inundada. Após muitos esforços, todos os meninos e o treinador foram retirados com vida. A desfecho causou comoção mundial.

Marília Mendonça sucesso nacional

Marília Mendonça é uma das maiores artistas da música no Brasil. Naquele ano, ela lançou o projeto Todos os Cantos, gravado em várias capitais do país. Sucesso nacional no sertanejo, ela lançou músicas inéditas na ocasião e registrava apresentações surpresa em diferentes cidades. De lá, vieram grandes sucessos como a canção Ciumeira, que virou um dos hits mais tocados do país. O projeto também reforçou a conexão dela com o público, já que as gravações aconteciam em locais abertos e reuniam fãs de forma espontânea.

Lançamento de Pantera Negra e Avengers: Infinity War

O lançamento desses dois filmes marcou um dos momentos mais fortes da indústria cinematográfica naquela década. Os filmes da Marvel foram distribuídos pela Walt Disney Studios Motion Pictures. Pantera Negra arrecadou cerca de 1,34 bilhão de dólares, enquanto Avengers: Infinity alcançou 2,05 bilhões de dólares.

Pantera Negra se destacou não apenas pelo desempenho comercial, mas pelo impacto cultural ao celebrar a cultura africana com o herói T’Challa e o reino de Wakanda. Já Avengers: Infinity War reuniu diversos heróis do Marvel Cinematic Universe em um grande confronto contra o vilão Thanos, transformando-se em um fenômeno global e consolidando ainda mais a popularidade da Marvel no entretenimento mundial.

O Fortaleza começa a Série B de 2026 como um dos favoritos ao título. A equipe tem um dos maiores orçamentos da competição e passa por reformulação dentro e fora de campo. A estreia da equipe no torneio nacional será diante do Botafogo-SP, no sábado (21), a partir das 19h15, na Arena Nicnet (Santa Cruz).