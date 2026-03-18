Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (18)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (18) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (18)

Liga Europa (oitavas de final)

12h30 - Braga x Ferencvaros — CazéTV

Campeonato Turco

14h - Eyupspor x Trabzonspor — Disney+

Champions League (oitavas de final)

14h45 - Barcelona x Newcastle — TNT e HBO Max

17h - Liverpool x Galatasaray — TNT e HBO Max

17h - Bayern de Munique x Atalanta — Space e HBO Max

17h - Tottenham x Atlético de Madrid — HBO Max

Copa do Rei Saudita (semifinal)

16h - Al Ahli x Al Hilal — Canal GOAT, Sportv 2, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

16h - Al Kholood x Al Ittihad — Canal GOAT e Sportv 3

Campeonato Inglês Feminino

16h - Chelsea (F) x Brighton (F) — Canal GOAT, ESPN e Disney+

16h15 - West Ham (F) x Manchester United (F) — Disney+

Copa de la Reina

17h - Barcelona (F) x Badalona (F) — ESPN e Disney+

Série A do Brasileiro

19h - Bahia x Red Bull Bragantino — Premiere

19h - Palmeiras x Botafogo — Sportv e Premiere

19h30 - Athletico-PR x Cruzeiro — Record, CazéTV e Premiere

20h - Mirassol x Coritiba — Premiere

20h - Atlético-MG x São Paulo — Premiere

21h30 - Vasco x Fluminense — Globo e Premiere

21h30 - Santos x Internacional — Globo, ge tv e Premiere

Copa do Brasil (4ª fase)

19h - Vila Nova x Confiança — Sportv 3 e Premiere

20h - Atlético-GO x Ponte Preta — Prime Video

21h - CRB x Figueirense — Sportv e Premiere

21h30 - Jacuipense x Novorizontino — Sportv 3 e Premiere

Concacaf Champions Cup (oitavas de final)