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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (18)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta, 18 de março de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 07:33)
Jogada
Legenda: O atacante Raphinha é um dos principais destaques do elenco do Barcelona
Foto: Lluis Gene / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (18) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (18)

Liga Europa (oitavas de final)

  • 12h30 - Braga x Ferencvaros — CazéTV

Campeonato Turco

  • 14h - Eyupspor x Trabzonspor — Disney+

Champions League (oitavas de final)

  • 14h45 - Barcelona x Newcastle — TNT e HBO Max
  • 17h - Liverpool x Galatasaray — TNT e HBO Max
  • 17h - Bayern de Munique x Atalanta — Space e HBO Max
  • 17h - Tottenham x Atlético de Madrid — HBO Max

Copa do Rei Saudita (semifinal)

  • 16h - Al Ahli x Al Hilal — Canal GOAT, Sportv 2, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
  • 16h - Al Kholood x Al Ittihad — Canal GOAT e Sportv 3

Campeonato Inglês Feminino

  • 16h - Chelsea (F) x Brighton (F) — Canal GOAT, ESPN e Disney+
  • 16h15 - West Ham (F) x Manchester United (F) — Disney+

Copa de la Reina

  • 17h - Barcelona (F) x Badalona (F) — ESPN e Disney+

Série A do Brasileiro

  • 19h - Bahia x Red Bull Bragantino — Premiere
  • 19h - Palmeiras x Botafogo — Sportv e Premiere
  • 19h30 - Athletico-PR x Cruzeiro — Record, CazéTV e Premiere
  • 20h - Mirassol x Coritiba — Premiere
  • 20h - Atlético-MG x São Paulo — Premiere
  • 21h30 - Vasco x Fluminense — Globo e Premiere
  • 21h30 - Santos x Internacional — Globo, ge tv e Premiere

Copa do Brasil (4ª fase)

  • 19h - Vila Nova x Confiança — Sportv 3 e Premiere
  • 20h - Atlético-GO x Ponte Preta — Prime Video
  • 21h - CRB x Figueirense — Sportv e Premiere
  • 21h30 - Jacuipense x Novorizontino — Sportv 3 e Premiere

Concacaf Champions Cup (oitavas de final)

  • 20h - Inter Miami x Nashville — ESPN e Disney+
  • 22h - América-MEX x Philadelphia Union — Disney+
  • 0h - Toluca x San Diego FC — Disney+
  • 0h - Seattle Sounders x Vancouver Whitecaps — Disney+
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