Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (18)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta, 18 de março de 2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 07:33)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (18) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (18)
Liga Europa (oitavas de final)
- 12h30 - Braga x Ferencvaros — CazéTV
Campeonato Turco
- 14h - Eyupspor x Trabzonspor — Disney+
Champions League (oitavas de final)
- 14h45 - Barcelona x Newcastle — TNT e HBO Max
- 17h - Liverpool x Galatasaray — TNT e HBO Max
- 17h - Bayern de Munique x Atalanta — Space e HBO Max
- 17h - Tottenham x Atlético de Madrid — HBO Max
Copa do Rei Saudita (semifinal)
- 16h - Al Ahli x Al Hilal — Canal GOAT, Sportv 2, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
- 16h - Al Kholood x Al Ittihad — Canal GOAT e Sportv 3
Campeonato Inglês Feminino
- 16h - Chelsea (F) x Brighton (F) — Canal GOAT, ESPN e Disney+
- 16h15 - West Ham (F) x Manchester United (F) — Disney+
Copa de la Reina
- 17h - Barcelona (F) x Badalona (F) — ESPN e Disney+
Série A do Brasileiro
- 19h - Bahia x Red Bull Bragantino — Premiere
- 19h - Palmeiras x Botafogo — Sportv e Premiere
- 19h30 - Athletico-PR x Cruzeiro — Record, CazéTV e Premiere
- 20h - Mirassol x Coritiba — Premiere
- 20h - Atlético-MG x São Paulo — Premiere
- 21h30 - Vasco x Fluminense — Globo e Premiere
- 21h30 - Santos x Internacional — Globo, ge tv e Premiere
Copa do Brasil (4ª fase)
- 19h - Vila Nova x Confiança — Sportv 3 e Premiere
- 20h - Atlético-GO x Ponte Preta — Prime Video
- 21h - CRB x Figueirense — Sportv e Premiere
- 21h30 - Jacuipense x Novorizontino — Sportv 3 e Premiere
Concacaf Champions Cup (oitavas de final)
- 20h - Inter Miami x Nashville — ESPN e Disney+
- 22h - América-MEX x Philadelphia Union — Disney+
- 0h - Toluca x San Diego FC — Disney+
- 0h - Seattle Sounders x Vancouver Whitecaps — Disney+
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