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Quatro atletas do Fortaleza não devem permanecer no elenco para o segundo semestre

Brenno, GB, Paulinho e Rossetto se juntam ao atacante Kayke, que também não está nos planos do clube

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 20:34)
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Legenda: Brenno, GB, Paulinho e Rossetto, respectivamente.
Foto: Divulgação / Fortaleza EC

Os atletas Brenno, GB, Paulinho e Rossetto não estão mais nos planos do Fortaleza para o segundo semestre. A informação é exclusiva do Diário do Nordeste. Esses nomes se juntam ao atacante Kayke, que também não está nos planos do clube e deve retornar ao Botafogo com o fim do empréstimo no dia 30 de junho.

O clube tenta negociações para os jogadores e enxugar ainda mais a folha. A diretoria quer trazer reforços e manter os salários em dia, como tem feito nos últimos meses. O foco é em contratar um camisa 9 na abertura da nova janela, no dia 20 de julho.

O atacante GB e o lateral-direito Paulinho vieram para a temporada 2026. Os dois só fizeram três gols desde que chegaram ao elenco, sendo que o atacante ainda tem uma assistência. GB tem empréstimo até o final de 2026 e Paulinho tem contrato até o fim de 2030.

Brenno, goleiro, esteve em campo pela última vez no dia 8 de abril, quando o Fortaleza perdeu o Clássico-Rei por 2 a 0, na Copa do Nordeste. Até aqui, foram 18 jogos e 13 gols sofridos em 2026. O atleta foi anunciado em 2024, como o primeiro reforço para a temporada 2025, quando o Tricolor foi rebaixado para a Série B. O jogador tem contrato do goleiro até dezembro de 2028.

E o volante Rossetto, que está na terceira temporada no Leão do Pici, fez cinco jogos em 2026 e tem uma assistência. Pelo Fortaleza, já fez 67 jogos e tem uma assistência. Desde a saída de Vojvoda, o atleta foi perdendo espaço com os treinadores Renato Paiva, Martín Palermo e, agora, Thiago Carpini. O vínculo dele com o clube é até o fim de 2027.

Além desses quatro nomes, vale ressaltar que o atacante Kayke também não permanece no elenco, conforme informado pelo Diário do Nordeste. O empréstimo do atleta com o Fortaleza encerra no dia 30 de junho.

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