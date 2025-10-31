Diário do Nordeste
Com jogo contra Fortaleza ainda sem data, Atlético-MG avança à final da Sul-Americana

Jogada

A tendência é que este jogo seja marcado para a Data Fifa de novembro

Daniel Farias 29 de Outubro de 2025
Foto de Vagner Mancini, técnico de futebol, com a camisa do Ceará

Jogada

RB Bragantino acerta contratação de ex-técnico do Ceará para reta final da Série A

Vagner Mancini deve ser anunciado em breve como o novo treinador do time paulista

Daniel Farias 28 de Outubro de 2025
Foto de Tiago Nunes, ex-Ceará, após a vitória da LDU, seu atual time, sobre o Palmeiras na Libertadores

Jogada

Técnico ex-Ceará comanda a LDU em vitória sobre o Palmeiras na Libertadores

Tiago Nunes é o treinador da equipe equatoriana, que venceu o Palmeiras por 3 a 0

Daniel Farias 24 de Outubro de 2025
Arthur Cabral, Artur Victor e David Ricardo juntos em foto do Botafogo

Opinião

Ceará ainda pode lucrar com trio de joias da base que está no Botafogo; entenda

David Ricardo, Artur Victor e Arthur Cabral defendem o time carioca, mas foram revelados pelo Alvinegro de Porangabuçu

Foto frontal Alexandre Mota
Alexandre Mota 18 de Outubro de 2025
Galeano fala sobre possível renovação com o Ceará para 2026

Jogada

Galeano está emprestado ao Ceará pelo Nacional, do Uruguai

Daniel Farias e Samuel Conrado 10 de Outubro de 2025
Montagem das fotos de Lucca e Pedro Henrique, atacantes do Ceará

Jogada

CEO do Ceará avalia momentos de Pedro Henrique e Lucca com Léo Condé

Haroldo Martins detalhou a briga por espaço dos atacantes no elenco

Alexandre Mota 08 de Outubro de 2025
Foto de Pedro Raul comemorando gol com a camisa do Ceará

Jogada

Diretor do Ceará sobre possível compra de Pedro Raul: ‘salário acima da realidade do clube’

Pedro Raul tem 28 anos e chegou ao Ceará nesta temporada, emprestado pelo Corinthians

Daniel Farias 08 de Outubro de 2025
Foto de Emerson Royal e Arrascaeta durante Juventude x Flamengo na Série A do Brasileirão

Jogada

Flamengo e Arrascaeta negociam renovação de contrato; veja detalhes

Aos 31 anos, Arrascaeta é considerado um dos principais jogadores do Flamengo e do futebol brasileiro

Daniel Farias 05 de Outubro de 2025
Foto do Dimas Filho, meia da base do Fortaleza

Jogada

Emprestado ao Fortaleza, camisa 10 da base é negociado para o futebol árabe

Dimas vai atuar pelo Al Wasl, time dos Emirados Árabes treinado pelo português Luís Castro, ex-Botafogo e Al Nassr

Samir de Carvalho* 03 de Outubro de 2025
Foto de Renato Gaúcho, que pediu demissão do cargo de técnico do Fluminense após eliminação para o Lanús na Sul-Americana

Jogada

Renato Gaúcho deixa o Fluminense após queda na Sul-Americana

O técnico pediu demissão após empate com o Lanús, no Maracanã

Daniel Farias 24 de Setembro de 2025
