Porto anuncia Thiago Silva, ídolo do Fluminense

O Porto, de Portugal, anunciou a contratação do zagueiro Thiago Silva. Ídolo do Fluminense, o atleta de 42 anos encerrou contrato com o clube carioca e fechou com o time português até junho de 2026, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. A equipe participa da Liga Europa.

“Estou aqui para anunciar meu retorno aos Dragões. Dizer o quanto estou feliz e lisonjeado por essa oportunidade. Estou super motivado, espero que possa ajudar da melhor maneira possível. Gostaria de agradecer ao presidente André Villas-Boas pela oportunidade, ao nosso Mister, Francesco Farioli também. E dizer o quanto estou ansioso por estar mais uma vez com essas cores”, disse em vídeo.

Na carreira, é a 2ª passagem de Thiago Silva pelo Porto-POR. Em 2004, atuou no Time B do clube. Multicampeão, com atuações por Chelsea-ING, Paris Saint-Germain-FRA e Milan-ITA, além de diversas convocações para a Seleção Brasileira, volta para a Europa após dois anos no Brasil.

Revelado na base carioca, retornou mais experiente e foi titular absoluto na defesa. No total, acumula 212 jogos, com 19 gols e a conquista da Copa do Brasil de 2007 pelo Flu, que é o clube do coração.