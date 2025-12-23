Diário do Nordeste
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3570, desta terça-feira (23/12); prêmio é de R$ 7,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Resultado da Lotofácil
Legenda: A aposta simples de 15 dezenas custa R$ 2,50
Foto: Reprodução

A Lotofácil de concurso 3570 vai sortear um prêmio de R$ 7,0 milhões. O sorteio acontece hoje (23/12), a partir das 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Veja o resultado do Concurso 3570 da Lotofácil

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48,00 204.298
17 R$ 408,00 24.035
18 R$ 2.448,00 4.006
19 R$ 11.628,00 843
20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 21h. Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Assuntos Relacionados
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1156 de hoje, 23/12; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 42 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3570, desta terça-feira (23/12); prêmio é de R$ 7,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 43 minutos
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6910, desta terça-feira (23/12); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 43 minutos
Negócios

Resultado da Timemania 2335 de hoje, 23/12; prêmio é de R$ 72,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 43 minutos
Foto de presentes.
Ana Alves

Prosperidade que Começa no Natal: organização financeira, propósito e futuro

Redação
23 de Dezembro de 2025
Gabarito.
Papo Carreira

Prefeitura de Jaguaruana abre seleção para temporários; veja vagas

As inscrições começam nesta terça-feira (23) e podem ser feitas até 5 de janeiro de 2026

Renato Bezerra
23 de Dezembro de 2025
Duas cartelas de loteria escrito
Negócios

Confira quais são os números mais sorteados na Mega da Virada

Sorteio de 2025 acontece às 22 horas do último dia do ano.

Redação
23 de Dezembro de 2025
Candidato fazendo prova.
Papo Carreira

Prefeitura de Assaré faz concurso com salários de até R$ 14 mil; veja detalhes

As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior.

Renato Bezerra
23 de Dezembro de 2025
Tráfego intenso em avenida urbana, com carros, ônibus e motos circulando em vários sentidos durante o fim de tarde.
Automóvel

IPVA 2026 cai até 16,11% entre carros mais vendidos no Ceará; veja valores e modelos

Apesar da redução observada, valor médio do IPVA ficará mais caro em 2026 no Ceará.

Letícia do Vale
23 de Dezembro de 2025
Interior de uma agência de atendimento com pessoas em balcões numerados e placas escritas FGTS/PIS em destaque, indicando serviços financeiros.
Negócios

PIS/Pasep 2025 pode ser sacado até 29 de dezembro

Saiba como consultar e o que acontece se não sacar no prazo.

Redação e Agência Brasil
23 de Dezembro de 2025
Volante da Timemania.
Negócios

Com Timemania pagando R$ 72 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta terça-feira (23).

Redação
23 de Dezembro de 2025
Refinaria
Victor Ximenes

Refinaria de R$ 5 bi no Pecém deve iniciar obras no começo de 2026

A previsão é que a planta produza gasolina, diesel, combustível para aviação e outros derivados.

Victor Ximenes
23 de Dezembro de 2025
Apodi Expert auxilia no sucesso de grandes empreendimentos no Ceará.
Negócios

Apodi Expert auxilia no sucesso de grandes empreendimentos no Ceará

Com atuação técnica no planejamento dos arranhas-céus, os principais projetos de prédio no Ceará possuem o selo da Apodi

Agência de Conteúdo DN
23 de Dezembro de 2025
Veículos em avenida de Fortaleza.
Automóvel

IPVA 2026 no Ceará: saiba quem tem direito à isenção e como pedir

Taxistas e mototaxistas estão entre condutores isentos do imposto

Redação
23 de Dezembro de 2025
Foto que contém a vista aérea de Granjeiro a partir do Açude do Junco.
Negócios

Veja o ranking das 10 cidades mais pobres do Ceará, com base no PIB

Riqueza somada dessas cidades é menor do que o PIB de Santa Quitéria.

Luciano Rodrigues
23 de Dezembro de 2025
Pessoas celebrando o Natal.
Negócios

O que comprar de presente de Natal de última hora com toque pessoal e baixo orçamento?

O Diário do Nordeste separou sete dicas de presentes especiais.

Bergson Araujo Costa
23 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

2026: Congresso aprova Orçamento de ficção, outra vez

Legislando em causa própria, congressistas deram-se R$ 61 bilhões de emendas parlamentares e fixaram superavit primário de R$ 34,5 bilhões

Egídio Serpa
23 de Dezembro de 2025
Aeronave Latam no aeroporto de Parnaíba.
Igor Pires

Latam suspende voos entre Fortaleza e Parnaíba por razões operacionais e comerciais

Igor Pires
22 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6909, desta segunda-feira (22/12); prêmio é de R$ 8,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6909, desta segunda-feira (22/12); prêmio é de R$ 8,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
22 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2865 – Sorteio de segunda-feira, 22/12; Prêmio de R$ 5,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2865 – Sorteio de segunda-feira, 22/12; Prêmio de R$ 5,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2865 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
22 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2902 de hoje, segunda-feira, 22/12; prêmio é de R$ 3,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2902 de hoje, segunda-feira, 22/12; prêmio é de R$ 3,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2902 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 3,7 milhões.

A. Seraphim
22 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3569, desta segunda-feira (22/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3569, desta segunda-feira (22/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
22 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 788 - Sorteio de segunda-feira, 22/12; Prêmio de R$ 800 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 788 - Sorteio de segunda-feira, 22/12; Prêmio de R$ 800 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 788 em 22/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
22 de Dezembro de 2025
Foto que contém a ferrovia Transnordestina em funcionamento.
Negócios

Sudene libera mais R$ 815 milhões para Transnordestina

Construção da ferrovia ultrapassa R$ 15 bilhões em investimento público e privado.

Luciano Rodrigues
22 de Dezembro de 2025
Uma mesa contendo diversos volantes de loteria das Loterias Caixa. Ao fundo, há painéis com tabelas e números típicos de apostas. Em primeiro plano, aparecem volantes coloridos, incluindo um da “Lotofacil da Independência”, com campos numéricos para marcação.
Negócios

Saiba como fazer bolão para a Mega da Virada

Neste ano, o valor mínimo do bolão é de R$ 18.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Radicalismo da política cria sandálias de direita e de esquerda

Na campanha eleitoral de 2026, que começou fora do prazo, tudo parece permitido.

Egídio Serpa
22 de Dezembro de 2025
Fluxo de veículos em avenida com três pistas, em Fortaleza.
Automóvel

Com valorização de veículos usados, IPVA 2026 no Ceará ficará mais caro

Apesar do aumento, alíquotas seguem as mesmas de anos anteriores, de 1% a 3,5%.

Paloma Vargas
22 de Dezembro de 2025
Foto de veículos no trânsito ilustra matéria sobre desconto no IPVA.
Automóvel

IPVA 2026: veja como conseguir desconto no pagamento do imposto

Contribuintes que efetuarem pagamento à vista, até 31 de janeiro, terão abatimento.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Festa na energia solar: vem ai o primeiro leilão de baterias

Os novos sistemas de armazenamento garantirão a disponibilidade da energia produzida por usinas solares e eólica

Egídio Serpa
22 de Dezembro de 2025
Gabarito de concurso público.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda (22)

Com salários de até R$ 9.960,97, há oportunidades na Capital e no Interior.

Redação
22 de Dezembro de 2025