Como a Copa do Mundo pode ajudar Adam Bareiro a seguir no Fortaleza

A diretoria do Fortaleza trabalha para a permanência do atacante paraguaio Adam Bareiro em 2026. O atleta é tido como peça importante no projeto de acesso à Série A e tem conversas com a gestão para assegurar a continuidade, apesar das sondagens do mercado. E a presença do Paraguai na Copa do Mundo pode auxiliar no desejo da diretoria tricolor, conforme apurou o Diário do Nordeste.

Com 29 anos, o centroavante tem como meta ser convocado pela seleção para o Mundial, que começa em 11 de junho do próximo ano, com sedes nos EUA, México e Canadá. Assim, o objetivo exige uma alta minutagem em um curto período de tempo para atrair o técnico argentino Gustavo Alfaro.

Revelado pelo Olimpia-PAR, com passagens por times como River Plate-ARG, San Lorenzo-ARG e Atlético San Luís-MEX, o atleta está no radar da atual comissão e fez parte do grupo na Copa América de 2024. Deste modo, as partes alinham as expectativas para o Fortaleza oferecer a melhor condição de jogo possível para Bareiro, conforme explicou o CEO tricolor Marcelo Paz à reportagem.

“Nossa ideia é a permanência dele. Terminou o ano muito bem, identificado com a torcida. Acreditamos que ele pode voltar para a seleção do Paraguai e jogar a Copa, que é um objetivo dele, atuando pelo Fortaleza e fazendo muitos gols, que ele sabe fazer”, declarou ao Diário do Nordeste.

O Fortaleza anunciou a contratação de Adam Barreiro em julho, com um contrato até o fim de 2027. Na operação, investiu US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 9,7 milhões) junto ao River Plate-ARG por 50% dos direitos econômicos. Na história, se tornou também o primeiro paraguaio a atuar no time leonino.

Em campo, conquistou mais espaço sob o comando do então treinador Martín Palermo na reta final da Série A e totalizou 23 partidas, com sete gols e duas assistências. Em processo de reformulação do elenco, o nome é uma das peças que agradam ao técnico Thiago Carpini para a próxima temporada, o que pode facilitar nessa constância de partidas no 1º semestre, além de ficar em um ambiente de elenco já entrosado e que lhe permita esse protagonismo.

Copa do Mundo de 2026

O Paraguai está no Grupo D da Copa do Mundo de 2026 com Estados Unidos (país-sede), Austrália e um integrante da repescagem europeia (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo). A competição se inicia em junho e segue até julho de 2026 - nesse intervalo, as Séries A e B serão interrompidas.

Com novo regulamento, o Mundial terá 48 seleções pela primeira vez na história. Os dois melhores de cada chave avançam, assim como os oito melhores terceiros colocados do torneio, que chegam ao mata-mata. A estreia da seleção paraguaia será no dia 12 de junho, contra os EUA, em Los Angeles, às 22h (de Brasília). O Brasil aparece no Grupo C, onde enfrenta Escócia, Haiti e Marrocos.