Fortaleza deseja manter Adam Bareiro em meio a interesse de equipes no mercado

O centroavante Adam Bareiro, destaque do Fortaleza na reta final da temporada 2025, tem sido alvo de outras equipes no mercado de transferências. O Cerro Porteño, do Paraguai, foi um dos clubes que demonstrou interesse na contratação do atacante paraguaio.

De acordo com Juan Carlos Pettengill, vice-presidente do Cerro, em entrevista à rádio Monumental AM, Bareiro interessa à equipe. A negociação é vista como muito difícil, mas não está descartada. No entanto, é mais provável que o jogador permaneça no Brasil.

Nos últimos dias, o nome de Bareiro também esteve ligado ao Fluminense, com especulações de que o time do Rio de Janeiro estaria interessado na contratação do centroavante de 29 anos, que marcou sete gols na Série A de 2025.

Legenda: Adam Bareiro abriu o placar para o Fortaleza no Clássico-Rei Foto: Kid Júnior / SVM

FORTALEZA TEM INTERESSE EM MANTER BAREIRO

O Diário do Nordeste apurou que o Fortaleza tem interesse em permanecer com Adam Bareiro no elenco para a temporada 2026. O centroavante paraguaio é visto pelo departamento de futebol como uma peça importante para a disputa da Série B.

Bareiro tem contrato com o Leão do Pici até o fim da temporada 2027, com opção de renovação por mais um ano. Por conta disso, o atacante só sairia do Fortaleza em caso de venda, por valores que agradem à direção do Fortaleza.

Adam Bareiro chegou ao Fortaleza no decorrer da temporada 2025 e somou 23 jogos com a camisa tricolor. Neste período, ele somou sete gols e duas assistências, todos em jogos do Campeonato Brasileiro, e tentou ajudar o time na luta contra o rebaixamento.