Sousa x Botafogo-PB na final do Campeonato Paraibano: onde assistir, horário e escalações

Sousa-PB e Botafogo-PB se enfrentam neste domingo (14) no Campeonato Paraibano de 2026, em partida válida pelo jogo de ida da final. O duelo será às 17h (horário de Brasília), no estádio Marizão, em Sousa, na Paraíba. Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

TV Cabo Branco (Rede Globo)

TV Paraíba (Rede Globo)

Jornal da Paraíba (pay-per-view)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sousa-PB | Moisés Freitas; Iranilson, Yan Cristian, Marcelo Duarte e Gilmar Lourenço; Nathan e Diego Viana; Felipe Jacaré, Veraldo, Bambam e Kiko. Técnico: Alessandro Telles.

| Moisés Freitas; Iranilson, Yan Cristian, Marcelo Duarte e Gilmar Lourenço; Nathan e Diego Viana; Felipe Jacaré, Veraldo, Bambam e Kiko. Técnico: Alessandro Telles. Botafogo-PB | Luiz Daniel; Lucas Sena, Yan Souto, Igor Morais e Bull; Igor Maduro, Eduardo Nardini e Nenê; Dudu, Rodolfo e Felipe Azevedo. Técnico: Lisca.

SOUSA-PB X BOTAFOGO-PB | FICHA TÉCNICA