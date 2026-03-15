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Sousa x Botafogo-PB na final do Campeonato Paraibano: onde assistir, horário e escalações

A decisão do Estadual será disputada em jogos de ida e volta

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
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Legenda: Sousa-PB e Botafogo-PB disputam o título do Campeonato Paraibano de 2026
Foto: João Neto / Botafogo-PB

Sousa-PB e Botafogo-PB se enfrentam neste domingo (14) no Campeonato Paraibano de 2026, em partida válida pelo jogo de ida da final. O duelo será às 17h (horário de Brasília), no estádio Marizão, em Sousa, na Paraíba. Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • TV Cabo Branco (Rede Globo)
  • TV Paraíba (Rede Globo)
  • Jornal da Paraíba (pay-per-view)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

  • Sousa-PB | Moisés Freitas; Iranilson, Yan Cristian, Marcelo Duarte e Gilmar Lourenço; Nathan e Diego Viana; Felipe Jacaré, Veraldo, Bambam e Kiko. Técnico: Alessandro Telles.
  • Botafogo-PB | Luiz Daniel; Lucas Sena, Yan Souto, Igor Morais e Bull; Igor Maduro, Eduardo Nardini e Nenê; Dudu, Rodolfo e Felipe Azevedo. Técnico: Lisca.

SOUSA-PB X BOTAFOGO-PB | FICHA TÉCNICA

  • Competição: final (ida) do Campeonato Paraibano 2026
  • Local: Marizão, em Sousa (PB)
  • Data: 14/03/2026 (domingo)
  • Horário: 17h (de Brasília)
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