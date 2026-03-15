Sousa x Botafogo-PB na final do Campeonato Paraibano: onde assistir, horário e escalações
A decisão do Estadual será disputada em jogos de ida e volta
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Redação jogada@svm.com.br
Sousa-PB e Botafogo-PB se enfrentam neste domingo (14) no Campeonato Paraibano de 2026, em partida válida pelo jogo de ida da final. O duelo será às 17h (horário de Brasília), no estádio Marizão, em Sousa, na Paraíba. Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- TV Cabo Branco (Rede Globo)
- TV Paraíba (Rede Globo)
- Jornal da Paraíba (pay-per-view)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
- Sousa-PB | Moisés Freitas; Iranilson, Yan Cristian, Marcelo Duarte e Gilmar Lourenço; Nathan e Diego Viana; Felipe Jacaré, Veraldo, Bambam e Kiko. Técnico: Alessandro Telles.
- Botafogo-PB | Luiz Daniel; Lucas Sena, Yan Souto, Igor Morais e Bull; Igor Maduro, Eduardo Nardini e Nenê; Dudu, Rodolfo e Felipe Azevedo. Técnico: Lisca.
SOUSA-PB X BOTAFOGO-PB | FICHA TÉCNICA
- Competição: final (ida) do Campeonato Paraibano 2026
- Local: Marizão, em Sousa (PB)
- Data: 14/03/2026 (domingo)
- Horário: 17h (de Brasília)
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