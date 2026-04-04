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Com dois pênaltis defendidos por Richard, Ceará bate Cuiabá fora de casa e vence a 1ª na Série B

Goleiro do Vozão é decisivo defendendo duas penalidades na vitória alvinegra com gols de Juan Alano

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:17)
Jogada
Legenda: Juan Alano marcou os dois gols da vitória do Ceará
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará venceu a 1ª na Série B. O Vozão bateu o Cuiabá por 2x0 na Arena Pantanal na noite deste sábado (4), pela 3ª rodada. A vitória teve participação decisiva do goleiro Richard, que pegou dois pênaltis, aos 16 e 45 do 2º tempo.

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Os gols do Vozão foram marcados por Juan Alano, aos 25 e 33 do 2º tempo. Com o resultado, Alvinegro chegou aos 6 pontos e sobe para 5º.

Pela 4ª rodada, o Vozão recebe o Náutico, no dia 11, no Castelão. Mas antes disso, o Vovô joga pela Copa do Nordeste, na quarta (8), às 21h30 contra o Fortaleza. 

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi muito truncado e sem inspiração na Arena Pantanal. Com o Ceará muito recuado e cauteloso, o jogo da equipe não fluiu.

E o Cuiabá, mesmo com 10 jogadores no campo do Vovô tentando pressionar, não conseguia criar.

Foi quando aos 29, o goleiro Richard errou a saída de bola, Rodrigo Rodrigues toca para Hernandes, que finaliza e Richardson salva.

Legenda: O Ceará venceu a primeira na Série B fora de casa
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará tentou sair um pouco mais no fim da etapa final, mas não conseguiu criar jogadas de perigo.

Na etapa final, o Ceará continuou recuado e o Cuiabá atacando. Foi quando aos 13 minutos, Richardson derrubou Rodrigo Rodrigues dentro da área e o pênalti foi marcado. Mas o atacante do Dourado bateu e Richard fez grande defesa com o pé.

O atacante do Cuiabá teve outra chance logo depois, de frente para Richard, mas mandou pra fora.

Foi quando aos 25 minutos, o Vozão abriu o placar: Fernandinho dá passe preciso para Wendel Silva, que cruza na medida para Juan Alano, sem marcação, para só mandar para as redes: 1x0.

Com mais tranquilidade após a vantagem, o Vovô armou outro belo contra-ataque e ampliou aos 33: João Gabriel lança  Juan Alano, que tabela com Wendel Silva e bate com categoria para ampliar: 2x0.

O Vovô poderia ter ampliado aos 37, mas João Gabriel mandou pra fora em boa chegada ao ataque.

Foi quando a estrela do goleiro Richard brilhou de novo. Aos 42, Luiz Otávio fez pênalti em Vinicius Peixoto. Matheus Santos cobrou, Richard fez grande defesa e ainda pegou a finalização dele no rebote.

Após a grande defesa, o Ceará teve tranquilidade para segurar a vantagem e conquistar sua 1ª vitória na Série B.

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