Alemanha vence Curaçao por 7 a 1 na estreia da Copa do Mundo
A partida era válida pela 1ª rodada do Grupo E do Mundial
O fatídico placar de 7 a 1 reapareceu na Copa do Mundo, de novo com a Alemanha. Na estreia no Mundial de 2026, o time alemão aplicou o placar na goleada neste domingo (14) contra Curaçao, no Estádio NRG, em Houston, nos EUA, pela 1ª rodada do Grupo E. Os gols foram de Nmecha, Schlotterbeck, Kai Havertz (2x), Musiala, Undav e Brown - Comenencia descontou.
Deste modo, assume interinamente a liderança, aguardando o desfecho do confronto entre Costa do Marfim x Equador, às 20h, na Filadélfia, que complementam essa chave.
Na histórica, foi a primeira vez que o resultado ocorreu desde 2014, quando a Alemanha venceu o Brasil nas quartas de final daquela Copa. Até hoje, a pior derrota da Seleção Brasileira em todos os tempos.
O jogo
Em campo, no geral, os alemães não tiveram dificuldade, apenas um susto no início. Depois de abrir o placar com Nmecha, aos 8, viram a seleção do Caribe empatar aos 20, no primeiro arremate, que desviou na defesa e enganou o goleiro Neuer. Apesar da tensão, depois já deslanchou.
A etapa inicial terminou 3x1, com Kai Havertz fazendo de pênalti, e o placar foi ampliado na volta do intervalo, no primeiro minuto, com Musiala. Confortável na partida, manteve o ímpeto com as substituições e assim transformou o resultado em uma goleada, com grande exibição.
Lance histórico
O gol do volante Comenencia foi histórico para Curaçao. Estreante na Copa do Mundo, a equipe nacional começou a trajetória em Mundial marcando justamente contra uma tetracampeã, além de mostrar muita valentia em campo, mesmo com a disparidade técnica evidente no jogo.
O lance foi muito celebrado pela população local. Vídeos nas redes sociais mostraram a celebração.
Escalações
- Alemanha | Manuel Neuer; Kimmich (Anton), Tah (Rudiger), Nico Schlotterbeck e Brown (Raum); Pavlovic, Nmecha (Goretzka), Musiala (Undav), Wirtz e Leroy Sané; Kai Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.
- Curaçao | Room; Bazoer, Obispo, Fonville e Floranus; Leandro Bacuna, Juninho Bacuna e Comenencia; Chong (Kastaneer), Locadia (Margaritha) e Hansen (Antonisse). Técnico: Dick Advocaat.
Alemanha 7x1 Curaçao | Ficha técnica
- Competição: Copa do Mundo - 1ª rodada do Grupo E
- Data: domingo, 14 de junho de 2026
- Horário: 14h (de Brasília)
- Local: Estádio NRG, em Houston, nos EUA
- Gols: Nmecha aos 5' 1T (1x0), Comenencia aos 20' 1T (1x1) e Schlotterbeck aos 37' 1T (2x1), Kai Havertz aos 47' 1T (3x1), Musiala no 01' 2T (4x1), Brown aos 22' 2T (5x1) e Undav aos 32' 2T (6x1)
- Árbitro: Jalal Javed (MAR)