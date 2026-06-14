Aposta de Canindé acerta a quina da Mega-Sena e fatura quase R$ 50 mil

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Uma aposta registrada no município de Canindé, no Sertão Central, acertou cinco das seis dezenas do concurso 3018 da Mega-Sena e faturou o montante de R$ 49.965,61. O sorteio ocorreu excepcionalmente neste domingo (14), por conta do jogo de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Fifa 2026.

O bilhete premiado foi feito na Lotérica Buena Sorte, localizada na região central da cidade. Ao todo, 30 apostas acertaram a quina em todo o Brasil.

Para levar essa bolada, o cearense superou uma probabilidade estatística rigorosa. Na Mega-Sena, a chance de acertar a quina com um jogo simples de seis números é de uma em 154.518. O prêmio principal acumulou, uma vez que ninguém acertou a combinação total de seis números da rodada.

Os números sorteados foram: 05 – 06 – 17 – 27 – 57 – 58.

O prêmio principal acumulado está estimado em R$ 16 milhões. O próximo sorteio da semana ocorre na próxima terça-feira (16).

Mais de 50 apostas acertaram a quadra

Além do sortudo de Canindé, 55 apostas cearenses acertaram a quadra (quatro números), garantindo um prêmio base de R$ 801,69 para os jogos tradicionais de seis números. Os bilhetes premiados se distribuíram pela capital, Fortaleza, e por diversas cidades do interior, como Juazeiro do Norte, Sobral, Maracanaú e Iguatu.

Veja a lista das cidades e número de apostas premiadas:

Aquiraz: 2

Assaré: 1

Canindé: 1

Crato: 2

Eusébio: 1

Fortaleza: 30

Iguatu: 2

Ipaporanga: 1

Ipu: 1

Jaguaribe: 1

Juazeiro do Norte: 3

Lavras da Mangabeira: 1

Maracanaú: 2

Maranguape: 1

Mauriti: 1

Pacatuba: 1

Piquet Carneiro: 1

Santana do Cariri: 1

São Gonçalo do Amarante: 1

Trairi: 1

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20:30h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena;

1 em 154.518 para a Quina;

1 em 2.332 para a Quadra.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

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