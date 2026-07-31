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Aposta de Fortaleza acerta quina da Mega-Sena e leva R$ 63 mil

Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
31 de Julho de 2026 - 09:08 (Atualizado às 09:40)
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Legenda: O prêmio acumulou e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio.
Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil.
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Uma aposta simples registrada em Fortaleza acertou cinco dezenas do concurso 3038 da Mega-Sena, sorteada nesta quinta-feira (30), e levou o prêmio de R$ 63.121,17

O jogo foi registrado na Casa Lotérica Aguanambi, no bairro de Fátima. 

Resultado da Mega-Sena 3038

Os números sorteados foram: 30 - 35 - 38 - 39 - 46 - 50

Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio, que será realizado neste sábado (1º). 

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Outras apostas premiadas

Além da aposta de Fortaleza, o concurso distribuiu valores para apostadores que acertaram quatro ou cinco dezenas.

  • cinco acertos: 41 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 64.733,96;
  • quatro acertos: 2.549 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 1.716,31 para cada.

 

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